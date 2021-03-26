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26.03.2021, Москва, Елена Острякова
 
Tехнологии, Белоруссия, Дзен, Запад, Конфликт, Общество, Политика, Россия, Скандал, социальные сети
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Белорусы предлагают России совместно создать суверенный интернет


Россия и Белоруссия должны создать суверенные цифровые платформы на постсоветском пространстве.

Об этом в эфире БелРосТВ заявил белорусский политолог Александр Шпаковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам необходимо в рамках Евразийского союза, ОДКБ как военно-политической организации или даже Союзного государства – как опережающей формы интеграции – переходить к разработке своих соцсетей, как бы мы ни отставали. А я думаю, что мы на 40 лет отстали», – сказал Шпаковский.

С ним солидарен председатель оргкомитета белорусской партии «Союз» Сергей Лущ.

«У нас отсутствуют каналы донесения отечественного продукта до молодежи. Простое ограничение по возрасту в Youtube отсекает огромную аудиторию. Пока мы не создадим в рамках Союзного государства современные цифровые платформы, мы эту проблему не решим. Завтра они нас просто отключат», – делаетвывод Лущ.

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