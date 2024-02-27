«Белые, здоровые, трудолюбивые»: Украина опустилась до поставщика рабсилы в Европу

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Европейские страны будут пытаться ассимилировать как можно больше украинских беженцев, чтобы впоследствии саму «незалежную» заселять азиатскими мигрантами.

Об этом в эфире интернет-канала «Исландия» заявил украинский нацист, мобилизовавшийся в ВСУ экс-депутат Верховной рады Юрий Сиротюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Европа будет не просто поддерживать наших беженцев, а будет ассимилировать их и делать частью своего общества. Мы не создаём этнических банд, работящие, большинство работают, со средним или высшим образованием. Белые, здоровые, законопослушные, трудолюбивые. За исключением маргиналов – это очень хороший, качественный демографический материал», – сказал Сиротюк.

Он подчеркнул, что саму Украину заселят азиатскими мигрантами.

«И после войны для нас будет вопросом жизни и смерти, потому что – мы тоже быстро вымирающая нация. И нам расскажут: «Молодцы, что триста лет воевали за свою независимость, а теперь мы заселим сюда триста тысяч трудоспособных сирийцев, они тут построят рай», – добавил нацист.