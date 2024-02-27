«Белые, здоровые, трудолюбивые»: Украина опустилась до поставщика рабсилы в Европу

Вадим Москаленко.  
27.02.2024 16:32
  (Мск) , Киев
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Демография, Дзен, ЕС, Миграция, Общество, Политика, Россия, Скандал, Сюжет дня, Украина, Экономика коллапса


Европейские страны будут пытаться ассимилировать как можно больше украинских беженцев, чтобы впоследствии саму «незалежную» заселять азиатскими мигрантами.

Об этом в эфире интернет-канала «Исландия» заявил украинский нацист, мобилизовавшийся в ВСУ экс-депутат Верховной рады Юрий Сиротюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Европейские страны будут пытаться ассимилировать как можно больше украинских беженцев, чтобы впоследствии саму «незалежную»...

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«Европа будет не просто поддерживать наших беженцев, а будет ассимилировать их и делать частью своего общества. Мы не создаём этнических банд, работящие, большинство работают, со средним или высшим образованием.

Белые, здоровые, законопослушные, трудолюбивые. За исключением маргиналов – это очень хороший, качественный демографический материал», – сказал Сиротюк.

Он подчеркнул, что саму Украину заселят азиатскими мигрантами.

«И после войны для нас будет вопросом жизни и смерти, потому что – мы тоже быстро вымирающая нация. И нам расскажут: «Молодцы, что триста лет воевали за свою независимость, а теперь мы заселим сюда триста тысяч трудоспособных сирийцев, они тут построят рай», – добавил нацист.

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