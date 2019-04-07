Берлин и Париж не позволят Киеву столкнуть лбами Россию и НАТО в Керченском проливе

07.04.2019, Киев, Максим Карпенко

Украина не сможет воспользоваться военной поддержкой НАТО для прохождения Керченского пролива на своих условиях и без разрешения Москвы. Кроме того, при попытке прорыва Россия безнаказанно потопит любые корабли-нарушители, в том числе и натовские.

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил киевский политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Погребинского, звучащие из Киева громкие заявления о том, что Североатлантический альянс готов отвоевать для Незалежной «свободный проход» между Чёрным и Азовским морями, могут свидетельствовать лишь об отсутствии мозгов у украинских политиков.

«Давайте с НАТО обеспечим свободный проход украинских кораблей через Керченский пролив» – это что значит? Это вы, как бы, намекаете на объявление войны Российской Федерации? Потому что – как можно себе представить, если у вас хоть немножко с мозгами в порядке, что это означает.

Россия говорит – пожалуйста, ваши корабли, натовские – все имеют право, только спросить надо разрешение. Для того, чтобы мы лоцмана отправили, чтобы время выделили и так далее.

Какая позиция Киева? – «Крым – наш». Согласен, украинский, да. Значит, Керченский пролив тоже украинский. Какого черта мы должны спрашивать разрешения у какой-то страны, которая там ни при чем? Не будем спрашивать… Один раз не спрашивали – отправили 24 ребят в тюрьму.

Можно ли представить себе такое, что какие-то НАТОвские корабли, я себе представляю, что ни одна серьезная сторона себе этого не позволит, но, допустим, Литва или Польша – ну что, они пройдут без разрешения через этот пролив? Надо быть полным идиотом, чтобы думать, что это возможно. Это значит что – воевать вы собираетесь?», – возмущённо недоумевает эксперт.

«Ну потопят русские эти корабли. Просто потопят. Сначала предупредят. Если они дальше будут идти, они их потопят. Что, НАТО объявит войну России? Да там эти немцы с французами на руках повиснут и ничего не позволят», – не сомневается эксперт.