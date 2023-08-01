Беспилотник сбит на подлёте к Балаклавской ТЭС

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В Севастополе в районе скального массива Кара-Коба, по предварительным данным, сбит БПЛА.

Его подрыв произошел на земле, и белый столб дыма увидели с разных сторон города и даже из Бахчисарайского района, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Произошел подрыв, загорелась трава и кустарники. Пожарные расчеты уже на месте, приступили к тушению возгорания. Подробности сообщу позже. Доверяйте только официальной информации», – сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

По украинским каналам разносится весть о подрыве Балаклавской ПГТУ ТЭС. Вторая версия – воинская часть в районе Сахарной головки.

Добавим, что в районе Кара-Коба находится полигон МЧС для утилизации найденных боеприпасов.