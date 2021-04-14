Бесславное будущее. Зеленский испытывает патологический страх

14.04.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский напуган возможностью возобновления полномасштабной войны в Донбассе.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Московскому комсомольцу» заявил заявил один из организаторов Антимайдана в Запорожье, лидер «Славянской гвардии» Владимир Рогов, покинувший Украину под угрозой политических преследований.

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По его информации, Зеленский «Зеленский получил установку на начало войны от американцев и сейчас он всячески имитирует свою готовность войну начать», но на самом деле президент Украины «испытывает сейчас патологический страх».

«Мне стало известно, что через источник, которому Зеленский доверяет, ему было сообщено, что в случае начала бойни на Донбассе он не сможет повторить успех Саакашвили 2008 года, то есть остаться в живых. Что лично к нему в этом случае прилетит «чемодан, который взорвется». Это я дословно передаю слова из окружения Володи. Поэтому он очень сильно напуган. Он в очень плохом состоянии находится. Мне его по-человечески даже жалко», – сказал Рогов.

Он отмечает, что Зеленский «находится в жестком цугцванге».

«Человек живет в постоянном стрессе и в непонимании того, как же ему продолжать петлять и обманывать людей по договоренностям», – говорит собеседник издания.

Тем не менее он не хочет смерти Зеленского.

«Я ему желаю долгих лет жизни, и чтобы он все эти долгие годы все-таки провел в тюрьме. За все, что он сделал. И самое главное его преступление – это обман ожиданий людей, которым он обещал, что война будет прекращена. Свои голоса он получил именно за это», – резюмировал Рогов.