Без Юго-Востока никакого украинского ВПК нет – Карасёв
На «помощи Украине» выигрывает любая экономика – американская, британская, польская, но только не украинская.
Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Если война затягивается, то – как мы будем экономически выживать? Потому что почти весь индустриальный потенциал – это Донбасс, Донецкая, Луганская области, контролируемые нами, Украиной. И вообще, военно-промышленный комплекс – Николаев, Харьков, Запорожье, если так будет.
Это говорит о том, что стратегической глубины, когда можно отступать и налаживать экономику и ВПК, как это было, например, в годы Второй мировой войны, эвакуировали предприятия целые, индустриальные мощности на Восток. Там конверсия, переход на военные рельсы и работали, и тогда страна смогла переломить ситуацию и победить нацистскую Германию.
У нас же ситуация другая, потому что у нас – на Запад, но, во-первых уже упущено время, а во-вторых, где их размещать? потому что на Западе Украины нет Криворожско-Донецкого бассейна. Нет запасов руды и угля… есть, но этого недостаточно, чтобы восстановить горно-металлургический комплекс», – отметил политолог.
Он подчеркнул, что западная помощь важна, но она не реанимирует экономику страны.
«Может ли нам заменить нашу внутреннюю экономику, финансы, доходы, деньги, западная экономическая помощь, финансовая помощь? Сегодня мы держимся, в том числе, не в первую очередь, но и за счёт того, что западная помощь – европейская, американская, британская, польская – выполняют функцию стратегической глубины для нас.
Но это же не наша экономика, это экономика их. Потому что они могут нам давать на бюджетные нужды, на латание бюджетных дырок определённые деньги. Там, 5 миллиардов евро в месяц. Вот буквально вчера была информация, что Германия нам даёт грант. То есть – это не кредит, это не льготный кредит. Это бесплатная помощь.
Но вопрос – в другом. Где рабочие места? Рабочие места не у нас. Соответственно, доходы не наши. Это помощь. Ленд-лиз понятно. Но что у нас будет со средним классом?» – задался вопросом Карасёв.
Спасибо!
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