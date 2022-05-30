Без Юго-Востока никакого украинского ВПК нет – Карасёв

На «помощи Украине» выигрывает любая экономика – американская, британская, польская, но только не украинская.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если война затягивается, то – как мы будем экономически выживать? Потому что почти весь индустриальный потенциал – это Донбасс, Донецкая, Луганская области, контролируемые нами, Украиной. И вообще, военно-промышленный комплекс – Николаев, Харьков, Запорожье, если так будет.

Это говорит о том, что стратегической глубины, когда можно отступать и налаживать экономику и ВПК, как это было, например, в годы Второй мировой войны, эвакуировали предприятия целые, индустриальные мощности на Восток. Там конверсия, переход на военные рельсы и работали, и тогда страна смогла переломить ситуацию и победить нацистскую Германию.

У нас же ситуация другая, потому что у нас – на Запад, но, во-первых уже упущено время, а во-вторых, где их размещать? потому что на Западе Украины нет Криворожско-Донецкого бассейна. Нет запасов руды и угля… есть, но этого недостаточно, чтобы восстановить горно-металлургический комплекс», – отметил политолог.