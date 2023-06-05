Бежавший из Киева политолог: Зеленский потерпит крах, но Украина сохранится

Анатолий Лапин.  
05.06.2023 17:23
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Россия, Украина


Украина останется существовать даже после окончания спецоперации. Мировые державы допустят капитуляцию режима Зеленского, но не краха самостийной державы.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил эмигрировавший из Киева политолог Андрей Мишин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина останется существовать даже после окончания спецоперации. Мировые державы допустят капитуляцию режима Зеленского, но...

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«Возможно ли, что Запада допустил, США, западные страны, тот же Китай, что государство Украина перестанет существовать?

Я считаю, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе это невозможно. Будет ли Украина на Днестре, а не на Днепре, какая-то часть останется.

Будет ли с той стороны только под польским протекторатом…

Любая война заканчивается мирными переговорами, но капитуляцией – далеко не всегда. В данном случае капитуляции не будет. Может быть капитуляция только этого режима», – заявил Мишин.

При этом он считает, что ликвидация бандеровской диктатуры изменит настроения на Украине.

«Количество людей, которые ждут прихода России, зашкаливает. То, что им не дают говорить, то, что эти люди боятся – пройдут два месяца действия школ политического воспитания взрослых, пройдет широкая дискуссия, и мы увидим, что опять две трети населения Украины будут считать, что они – люди русской культуры. Так уже было, и не в одной стране», – уверяет Мишин.

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