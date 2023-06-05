Бежавший из Киева политолог: Зеленский потерпит крах, но Украина сохранится

Украина останется существовать даже после окончания спецоперации. Мировые державы допустят капитуляцию режима Зеленского, но не краха самостийной державы.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил эмигрировавший из Киева политолог Андрей Мишин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Возможно ли, что Запада допустил, США, западные страны, тот же Китай, что государство Украина перестанет существовать?

Я считаю, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе это невозможно. Будет ли Украина на Днестре, а не на Днепре, какая-то часть останется.

Будет ли с той стороны только под польским протекторатом…

Любая война заканчивается мирными переговорами, но капитуляцией – далеко не всегда. В данном случае капитуляции не будет. Может быть капитуляция только этого режима», – заявил Мишин.