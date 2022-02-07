Бежавший в Израиль Шендерович объявил Россию «матерью-алкоголичкой»

07.02.2022  13:47 (Мск), Москва
Максим Карпенко.  
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Дзен, Политика, Россия


Россия сравнима с «пьющей матерью», которой стыдно гордиться, но которую все равно любишь.

Об этом в интервью ютуб-блогеру Ирине Шихман заявил беглый российский либерал, признанный иноагентом, Виктор Шендерович, против которого в РФ возбуждено уголовное дело за клевету, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия сравнима с «пьющей матерью», которой стыдно гордиться, но которую все равно любишь. Об...

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Шендерович, который также является обладателем израильского гражданства, признался, что не может гордиться Россией.

– Вы же гордитесь Россией?, – спросила у него Шихман.

– Нет. Нет, – заверил Шендерович.

– У вас нет гордости за свою страну?, – уточнила журналистка.

– Нет, – еще раз подчеркнул либерал.

«Гордость – это вообще плоховатое чувство. Я ее люблю. Мать алкоголичку тоже любят. Своя, жалко. Люблю. Цивилизацию жалко, людей жалко. По отдельности. Всем в месте так и надо. По отдельности жалко. Гордости нет», – продолжил Шендерович.

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