Бежавший в США экс-советник Путина сомневается в успехе украинского наступления

Украинская армия не сможет повторить успех прошлогодних наступлений, потому что в этот раз у России есть и резервы, и эшелонированная оборона, и выстроенная логистика.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил бывший советник президента России Андрей Илларионов, бежавший в США, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Было несколько кампаний. Одна кампания – сочетание вывода российских войск из Киевской, Черниговской, Сумской, частично Харьковской областей в конце марта-начале апреля, совмещенная с наступлением украинских войск. Это была одна кампания. Потом была кампания, как мы хорошо знаем, в Харьковской области по направлению к Купянску и Изюму и третья кампания была на Правобережье Херсонской области. Все эти три кампании привели к освобождению примерно 7% украинской территории. Таким образом, часть украинской территории, занятая противником, сейчас уменьшилась примерно с 25% до 18%. Соответственно, остается еще 18% территории оккупированной противником. Следовательно, исходя из этого, мы знаем, что три операции потребовались для освобождения 7% территории – сколько операций может потребоваться для деоккупации остающихся 18%», – сказал Илларионов.

По его словам, исходя из этой простой арифметики, можно сделать вывод.

«Но этот вывод усугублен тем, что, если операции, предшествующие были относительно легкими, потому что размеры сил противника были ограничены, снабжение боеприпасами было ограничено, сильных укрепленных линий ни на одном ни на втором, ни на третьем участке не было, а сейчас они есть. В Донбассе они создавались последние девять лет, а что касается запорожского направления, они лихорадочно создавались в течение последнего года и продолжают создаваться сегодня. Поэтому любые действия по этим направлениям будут сопряжены с несопоставимо большим кровопролитием, с использованием гораздо больших сил, средств, интенсивности военных действий. И исход или даже ход этих наступательных действий сейчас предсказать никто не сможет», – добавил экс-советник Путина.

«В любом случае, я бы предостерег всех от шапкозакидательских настроений о том, что такого рода наступление может быть быстрым, легким, сопряженным с малыми потерями – увы, нет. К сожалению, сейчас это так не получится, и это предъявляет исключительно высокие требования к планированию этих операций и к изобретательности и украинского военного командования, и командиров, и бойцов на местах для того, чтобы сделать то, что необходимо, но сделать это максимально меньшей кровью, и вообще – сделать это. Потому что, если оно не будет подготовлено достойным образом, мы можем получить Бахмут наоборот», – заявил Илларионов.