«Бить или не бить» России по западным газопроводам

Россия должна отомстить за подрыв «Северных потоков», подорвав газопроводы, соединяющие Польшу и Великобританию с Норвегией.

Об этом в видео на своем тг-канале заявил российский журналист Михаил Маркелов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда Россию в 90-е сотрясали теракты, террористов всегда либо ловили, либо уничтожали, в том числе, на территории других государств. А взрыв нашего «Северного потока» – это что, не теракт? Да, там не погибли люди, но миллиарды наших с вами денег страна потеряла. А нам сейчас рассказывают о международном праве и о том, что нас не допускают к расследованию. Не допускают, и что? Ответ-то какой? Мы что – опять будем рассуждать о правовых отношениях с государствами, которые устроили этот теракт? Ведь есть два замечательных места: Langeled pipeline и Baltic Pipe. Это тоже «потоки», по которым идет газ из Норвегии в Польшу и Британию. А может, пора нам долбануть по этим точкам как следует? А потом уж рассуждать: это не мы, давайте проведем расследование, пусть подключат международных экспертов, и прочую хрень. Это будет не месть, а неотвратимое возмездие», – сказал Маркелов.

Эмоциональное обращение журналиста поддержали уважаемые политические эксперты. Политолог Марат Баширов напоминает, что Совет Безопасности ООН не поддержал инициативу Кремля о создании комиссии по расследованию взрывов на газопроводах «Северный поток». Он считает, что «гамлетовский вопрос» для России теперь звучит так: «Бить или бить?».

«Есть такой важнейший принцип римского права: «око за око». Мы можем применить этот принцип в ответ на диверсию в Балтийском море? Я пока просто спрашиваю, но уверен, коллеги еще пару примеров потенциальных целей для нашего ответа могут найти. Если следовать нормам римского права, цели – вполне подходящие для ответа по принципу «око за око». Ну что, бить или не бить?», – написал Баширов.

На призыв подсказать новые годные цели откликнулся его коллега Алексей Мухин.

«Список сопоставимых по значимости с «Потоками» объектов, которые в матрице «око за око» могут превратиться в мишени, давно известен и составлен. Например, может ли, скажем, кто-то рассмотреть в качестве цели двунаправленный (морской и наземный) газопровод Balticconnector, соединяющий газовые сети от Инкоо (Финляндия) до Палдиски (Эстония)? А что скажут в Вашингтоне, если мишенью вдруг окажется нефтепровод TAPS (Trans-Alaska Pipeline System), который перегоняет нефть с месторождения Прадхо-Бей на севере Аляски в порт города Валдиз на юге штата? А если вдруг кто-то сочтёт подходящей целью транспортный туннель Сэйкан, проложенный под Сангарским проливом, и соединяющий под водой острова Хонсю и Сикоку? А если в ответ на провокации Лондона кто-то вдруг усмотрит мишень прямо под Ла-Маншем, где двухпутный железнодорожный Eurotunnel соединяет Европу и Британские острова? Инициаторы подрывов «Северных потоков» запустили механизм анонимных терактов, не понимая, что угроза справедливой мести гораздо страшнее уже совершённого акта. И в этом страхе им теперь жить. Они дали России козырь, который Москва пока не использует», – написал Мухин.

Он уверен: если Россия не ответит, со стороны Запада последуют новые теракты.

«Если мы промолчим, коллективный оппонент наверняка перейдёт к более решительным действиям, предпринимая всё более рискованные шаги и удары в самых разных направлениях. Акты государственного терроризма после подрыва газопровода могут быть повторены и на объектах энергетического комплекса России, системах ПРО, в экологической сфере, также могут произойти «инциденты» с применением биологического оружия. Не зря же люди старались на более чем 300 биолабораториях, расположенных в разных странах», – написал Мухин.

Видимо на Западе осознают нависшую опасность, потому что немецкие страховые компания Allianz и Munich Re заявили, что готовы покрыть ущерб, нанесенный «Северному потоку» и проведение ремонтных работ. Как отметил один из них, страховой полис покрывает ущерб ($500 млн), нанесенный газопроводу, и проблемы, связанные с прерыванием деятельности. Наличие страховки также облегчит проведение ремонтных работ, необходимых для возобновления поставок газа по дну Балтийского моря в Европу.

Также стало известно, что некоторые из немецких акционеров Nord Stream выступают за сохранение поврежденного трубопровода в случае улучшения отношений с Москвой.