Блинкен отказался встречаться с Лавровым, но заявил, что готов договариваться

Новости Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен отказался от встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым из-за признания РФ независимости республик Донбасса.

Об этом американский чиновник заявил на брифинге по итогам встречи с главой украинского МИДа Дмитрием Кулебой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За последние сутки Путин нарушил все соглашения, разрушил более 30 лет дипломатии с Россией, дипломатии, которая обеспечивала безопасность в Европе. Каждый раз, когда Россия нарушает эти соглашения, это не только создает угрозы для стран, непосредственно задействованных, но и для всех стран, которые опираются на верховенство права. На прошлой неделе я согласился на встречу с Лавровым – министром иностранных дел России для того, чтобы осудить нашу обеспокоенность относительно европейской безопасности, но эта встреча состоялась бы только, если бы Россия не вторглась в Украину», – сказал глава Госдепа.

По его словам, сейчас наблюдается начало вторжения, а потому смысла проводить встречу нет.

«Я посоветовался с нашими союзниками и партнерами, и все согласны с этим… Новое вторжение в Украину, которое мы сейчас видим, четко означает, что идея проведения встречи на этой неделе с господином Лавровым не работает, что они отбросили дипломатию. Но если есть что-то, что мы можем сделать, чтобы предотвратить еще более худший сценарий, который приведет к страданиям украинцев, то, конечно, мы готовы к дипломатии. Но Москва должна продемонстрировать, что она относится к этому серьезно», – заявил Блинкен.