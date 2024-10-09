Блокировка мессенджера «Дискорд» вызвала жаркие споры в России

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Мессенджер «Дискорд» был официально заблокирован Роскомнадзором из-за пропаганды порнографии и торговли наркотиками. Однако проблема заключается в том, что сервис часто также использовался в интересах вооруженных сил России.

Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил волонтер Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас любая социальная сеть используется для той или иной пропаганды. В любую из них может залезть шизофреник и начать вести пропаганду ненависти. В любую социальную сеть, имея ресурсы, может зайти иностранная спецслужба, создать систему ботов, прокачивать те или иные новости. Потому что технологии используются в любых социальных сетях. Но если мы будем так огораживаться, отсекая всю цифровую коммуникацию, которая создана в мире, ничего хорошего из этого ни выйдет. Мы самовыпиливаемся из прогресса», – сказал Живов.

Как пишут военкоры, блокировка ресурса «Дискорд» нанесла удар по управлению БПЛА в зоне СВО. Сейчас ситуация снова вернулась в март 2022 года. Советник главы Курской области Роман Алехин заявил, что из-за блокировки мессенджера могут вырасти российские потери.

Как поясняет бывший инженер «Южмаша» Алексей Васильев, «Дискорд» используется не только для игровых стримов, но и для боевого управления из-за хороших качеств по передаче видеокартинки.

«Хотелось бы, чтоб те, кто имеет право официально запросить ответ у ведомства, уточнили всё-таки, неужели нельзя было как то иначе? Всё-таки уже было немало примеров, когда чья-то глупость была оперативно исправлена, поэтому остаётся надежда что и в этот раз получится достучаться», – написал Васильев в своем тг-канале.

Пока во власти отреагировал только вице-спикер от партии «Новые люди» Владислав Даванков. Он обратился к РКН с призывом пересмотреть свое решение. Правда, Даванкова волнуют не трудности на фронте, а удобство студентов и репетиторов в онлайн-школах.

«Такими темпами в стране скоро не останется соцсетей и сервисов, доступных без VPN. Видимо, предприимчивые продавцы техники будут устанавливать анонимайзеры на телефон ещё перед продажей — как обязательное приложение. Уже сейчас на встречах со студентами 95% из них признаются, что используют VPN».

Стоит отметить, что с VPN «Дискорд» работает лишь частично из-за проблем с использованием голосового чата.

Внезапно за опальный мессенджер вступилась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

«Дискорд дает самую качественную картинку. Без пикселей. Нет ни одного аналога на текущий момент. Бан платформы был бы ошибкой».

Политолога Юрия Баранчикова возмутило высказывание депутата Госдумы РФ Антона Немкина о том, что решение о блокировке связано с обеспечением безопасности русских пользователей.

«Хохлы ржут и радуются в голос, потому что теперь вместо запуска дронов нашим войскам приходится идти ногами и смотреть в бинокли. Сколько при этом «русских пользователей» утратило «безопасность» вплоть до статуса двухсотых – вряд ли предполагают Антон Немкин и прочие люди, знающие ровно один инструмент реагирования на непонятное и неподконтрольное: запретить нафиг. Депутаты ГД точно в нужную сторону воюют? Интересно, кто-то ответит за паралич боевой работы минимум на сутки?».

Однако есть и другие мнения по поводу блокировки «Дискорда». Военный обозреватель Борис Рожин указывает, что сразу после РКН мессенджер заблокировали власти Турции.

Блокировку горячо поддержал депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой.

«Через Discord украинские спецслужбы вербовали молодых людей для осуществления диверсий на территории России. Так совсем недавно двое школьников, подписанных на один из каналов в мессенджере, подожгли вертолет в Омской области».

Политолог Алексей Мухин сообщает, что сразу после блокировки «Дискорда» на Роскомнадзор начались ddos-атаки:

«Значит, РКН ткнул в болевую точку. Значит, все правильно сделал, раз такой резонанс и оживление «по всем фронтам».