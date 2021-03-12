Блокировка Youtube в РФ вполне осуществима – Хинштейн

12.03.2021, Москва, Елена Острякова

Россия обладает техническими возможностями для полной блокировки сети Youtube.

Об этом в интервью youtube-каналу «Дайте сказать!» заявил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Возможно заблокировать. Есть способы обхода, но они не такие простые. Если мы будем вспоминать историю с «Телеграмом», это не одно и то же. «Телеграм» – это мессенджер, а значительная часть пользователей «Ютуба» смотрит его через мониторы, встроенные в телевизионные приемники. Туда вы ВПН не подключите. Кроме того, доступность через ВПН ниже», – сказал Хинштейн.

При этом он считает, что пока блокировать Youtube не надо, поскольку у России нет аналогичного альтернативного ресурса. Однако альтренативные соцсети и поисковик есть, и это дает возможность российским властям рычаг для давление на интернет-компании.

«Рассчитывать на то, что интернет-гиганты начнут молниеносно выполнять законы, не приходится. Но, смотрите, как символично. Вчера одновременно с замедлением трафика «Твиттер» Роскомнадзор сообщил о том, что «Гугл» заплатил 3 млн руб штрафа за не удаление из поисковой строчки запрещенного контента.

С точки зрения оборотов «Гугла» 3 млн для него как слону дробина, но они выполнили решение российского регулятора, тем самым признав приоритет российского права. Это очень внятный сигнал», – заключает Хинштейн.

Отметим, что в России обещают в мае запустить обновленный вариант отечественного видеохостинга Rutube.