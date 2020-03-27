27.03.2020, Киев, Игорь Петров
 
Медицина, Происшествия, Украина
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Богомолец: Врачи оставят умирать тяжелобольных украинцев




При массовом распространении коронавируса врачебная помощь будет оказываться только тем, у кого диагностировано заболевание средней тяжести.

Об этом в комментарии Магнолия-ТВ заявила народный депутат Украины 8 созыва, заслуженный врач Украины Ольга Богомолец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если бы люди правильно придерживались карантина, то не было бы необходимости вводить чрезвычайную ситуацию. Если сказано сидеть дома, пожалуйста, сидите дома. Если вы будете 150-м в очереди, до вас эта очередь никогда не дойдет. Люди будут просто лежать на улице, в больнице к ним не выйдет так, как это было в первые месяцы войны. У нас не хватало медиков на фронте, выбирали кому предоставлять помощь.

Я хочу пояснить, как в таких чрезвычайных условиях происходит сортировка, чтобы вы понимали. Когда одновременно поступает много больных, но в больнице только пару врачей, выходит более опытный и разделяет больных на три большие группы.

Первая – самые тяжелые, к ним не подходят, им не помогают. Средней тяжести и легкие. Легкие остаются и помогают друг другу. Врачи помогают только средней тяжести, тем, кому еще можно помочь. Поэтому все, у кого будет в тяжелой форме – просто не рассчитывайте, что до вас дойдут руки. Это – не страшилки, это просто из медицинского опыта, из опыта войны. Сидите, пожалуйста, дома», – сказала Богомолец.

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