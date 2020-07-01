Бойцы ЧВК «Вагнера» любят свою Родину: Владимиров о важности Дня ветеранов боевых действий

01.07.2020, Москва, Иван Добровольский

Сегодня в России проходит неофициальный, но очень важный праздник – День ветеранов боевых действий.

О его значении «Русской планете» рассказал директор Музея боевого братства России Герман Владимиров.

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Несмотря на то, что праздник негосударственный, с каждым годом он приобретает все большую популярность. Всероссийское общество «Боевое братство» и «Офицеры России» приняли решение праздновать этот день и вспоминать о подвигах российских героев и добровольцах 1 июля.

«День ветеранов боевых действий — это праздник, отражающий часть нашей жизни. В нашей генетической памяти – помнить победы предков, хранить нашу историю и развивать потенциал России, в том числе и в военном плане», — считает Герман Владимиров.

Он отметил, что День ветеранов боевых действия важен не только для военнослужащих, но и для русских добровольцев. Эксперт напомнил об истории добровольческого движения в России и в качестве примера Владимиров привел подвиги ЧВК «Вагнера».

«Бойцы ЧВК «Вагнера» – это просто русские ребята, которые живут в нашей многонациональной стране и любят свою родину. Они не хотят, чтобы у нас совершались террористические акты, поэтому они ехали в Сирию, ведь, чтобы победить зло — его нужно победить в корне», — рассказывает эксперт.

Отдельно Владимиров отметил подвиги вагнеровцев на Донбассе. По его словам, там добровольцы сражались с «государственным терроризмом» правительства в Киеве, защищая мирных граждан востока Украины ценой своих жизней.

Директор Музея боевого братства России выразил надежду, что подвиги героев нашей страны не будут забыты.

«В такой святой день хочется больше говорить о таких хороших людях. И очень бы хотелось, чтобы память об их героической деятельности по предотвращению терроризма и защите мирных граждан не была забыта», — подытожил он.