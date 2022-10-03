Бойцы ЛНР заманили в огневой мешок группировку ВСУ и уничтожили

Украинские вооружённые формирования прорвались на территорию ЛНР, однако их ждали, и вылазка оказалась настоящим самоубийством.

Об этом в эфире Первого канала заявил представитель Народной милиции ЛНР, военный эксперт Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С утра украинские паблики ликовали о том, что ВСУ пересекли админграницу ЛНР и направлялись к Лисичанску. Очень интересно было наблюдать за их ликованием, поскольку та операция, которую проводило наше командование, прошла блестяще.

С утра украинские войска севернее Северска выдвинулись, мы наблюдали их колонну, но сделали так, чтобы они беспрепятственно прошли границу и возомнили, что они имеют успехи на данном направлении. Сначала они попытались закрепиться, а потом выстроились и маршем выдвинулись дальше.

На самом деле, мы сделали огневой мешок. Когда украинские войска зашли на наши же ранее подготовленные позиции, и здесь с севера, с востока и с юга мы начали их накрывать плотным массированным огнём. На момент 14:00 вся группировка практически полностью была уничтожена, а недобитки, понеся колоссальные потери, вернулись на ранее занимаемые позиции», – рассказал Марочко.