Болгария подключила армию к защите границ от мигрантов

03.11.2021 14:11 (Мск), Белград, Алексей Топоров

В помощь подразделениям МВД, не справляющимся с наплывом мигрантов, болгарское руководство направило 350 военных и 40 единиц военной техники.

На дополнительную защиту границы с Турцией и Грецией София выделила из госбюджета 5 миллионов левов (2,5 миллионов евро).

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», исполняющий обязанности министра обороны страны Георги Панайотов, часть направленных на болгаро-турецкую границу военнослужащих будет задействована непосредственно в охране границы совместно с сотрудниками пограничной полиции, а часть будет занята ремонтом и установкой инженерных сооружений, препятствующих нелегалам проникать на территорию Болгарии.

Так, на сегодняшний день военнослужащие 61-й Стряминской и 2-й Тунджинской механизированных бригад уже проводят совместное патрулирование с сотрудниками Главного управления пограничной полиции. При этом двадцать военнослужащих 55-го инженерного полка с семью специализированными машинами приступили к работам по восстановлению защитной инфраструктуры в районе Елхово.

По данным МВД Болгарии, с начала этого года границу страны незаконно пересекли более 6,5 тысяч человек.