Болгария выходит из состояния безропотной «серой мыши»

Михаил Рябов.  
15.07.2026 11:14
  (Мск) , Москва
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Болгария, Дзен, Политика, Россия, Украина, Церковь


Болгарский премьер Румен Радев заявил о выходе из «Коалиции желающих», а также не поддержал санкции против главы Русской Православной Церкви.

Ситуацию «ПолитНавигатору» комментирует болгарская журналистка Ася Зуан (работает в агентстве News Front):

Болгарский премьер Румен Радев заявил о выходе из «Коалиции желающих», а также не поддержал...

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«Отказ Болгарии участвовать в «Коалиции желающих» – важный и, можно прямо сказать, смелый шаг со стороны нового правительства. Впервые Болгария открыто заявляет о своих национальных интересах. Оформляется некое здравомыслящее ядро, призывающее к разумности, которое отстраивается от этой оголтевшей, обезумевшей русофобии.

До этого момента усилиями вражеских структур Болгария тихо и безропотно выполняла все хотелки западных так называемых «партнеров». Но у болгар – свой цивилизационный код и понимание, что человечество находится на грани большой катастрофы, к которой его подталкивает как раз вот эта «Коалиция желающих». Ведь она желает больше денег, больше оружия, больше смертей, как со стороны Украины, так и со стороны России. А военный конфликт нельзя решить продолжающейся накачкой вооружений.

Конечно, это приятно радует, что, наконец-то, Болгария выходит из состояния «серой мыши», которая безропотно подчиняется. И я думаю, что это первая ласточка, которая проложит такую дорожку вменяемости в Европе.

Если мы будем объединять усилия с другими странами, такими, как Венгрия, Словакия, то мы сможем каким-то образом повлиять и не допускать дальнейшую накачку вооружениями киевского режима.

Второй очень важный момент – Болгария выступила против возможности ввести санкции против Патриарха Кирилла. И здесь нужно вспомнить фразу самого яростного идеолога русофобии – Бжезинского, в его так называемых «трудах» расписано, что следующий враг у них – Православие.

Да, на сегодняшний день отношения между Болгарией и Россией на политическом уровне находятся на критически низком уровне. Но нашей самой сакральной, неразрывной связью остается Православие. Болгарская Церковь, Русская и Украинская – это Церкви-сестры.

Нужно понимать, что на протяжении многих лет Болгарская Церковь также подвергается давлению. Приезжают агенты Госдепа США, которые пытаются склонить БПЦ к признанию раскольников на Украине. Всё это входит в планы глобалистов, и мы должны быть начеку», – сказала Зуан.

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