Министр обороны Франции: Парад в Париже был сигналом в адрес России

Анатолий Лапин.  
15.07.2026 11:33
  (Мск) , Париж
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Дзен, Россия, Украина, Франция


Состоявшийся накануне военный парад в Париже, приуроченный ко Дню взятия Бастилии, в котором приняли участие более шести тысяч военных из стран Европы, включая ВСУ, под сотню самолетов и более 300 единиц бронетехники – это сигнал в адрес России и символ «европейского пробуждения».

Об этом в эфире заявила министр обороны Франции Катрин Вотрен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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 «Это действительно парад европейского пробуждения… Это действительно демонстрация европейской мобилизации, особенно рядом с Украиной. Мы не спали, но мы стали еще более собранными… Мы видим, что Европейский союз готов поддержать Украину в поиске мира. И этот поиск организован коалицией желающих и новой антибаллистической коалицией, предложенной украинцами…

Россия, конечно, представляет угрозу для Украины, и то, что происходит на Украине, играет на безопасность европейского континента, и мобилизация европейского континента – это мир на Украине, и мир на континенте. Именно в этом сегодня смысл участия Франции – мы возглавляем эту коалицию…

Сегодня абсолютно фундаментальной является наша возможность показать, насколько Европа едина в защите своей безопасности. Потому что сегодня – это Украина, вопрос, кто завтра? Поэтому, когда мы защищаем Украину, мы защищаем европейскую безопасность. В этом смысл приверженности Франции Украине», – заявила Вотрен.

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English version :: Читать на английском Министр обороны Франции: Парад в Париже был сигналом в адрес России

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