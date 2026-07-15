Сердце у Грэма отказало от счастья? После смерти сенатора-террориста в Сенате происходит переворот, – укро-обозреватель

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Сгинувший сенатор-террорист Линдси Грэм был невероятно счастлив в последние дни перед смертью, потому что ему удалось уговорить президента Дональда Трампа поддержать «адские санкции» против России.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявила эмигрировавшая из Украины обозреватель Independence Avenue Media Мария Ульяновская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В пятницу был действительно такой подъем, и как сами сенаторы сейчас рассказывают, Линдси Грэм был самым счастливым за последний год, потому что ему удалось, наконец, довести до финальной прямой этот крупный законопроект. Это было одной из его великих миссий последнего года, и, к сожалению, его внезапная смерть сейчас полностью переигрывает все происходящее», – заявила Ульяновская.

По ее словам, теперь, после смерти Грэма, в Сенате США происходит переворот, потому что республиканцам крайне важно сохранить большинство, а количество антироссийских «ястребов» уменьшается:

«В Сенате сейчас происходит такой небольшой переворот, и в Палате представителей тоже. Линдси Грэм был очень важным связным между администрацией Дональда Трампа, между Белым Домом и Конгрессом, и Сенатом. Он был одним из тех людей, кто имел доступ прямой к Трампу и прямой к сенаторам, и он лоббировал интересы Дональда Трампа в Конгрессе. Он очень умело мог перераспределять и играть в этот карточный дом, и находить нужное количество голосов для того, чтобы принимать инициативы Дональда Трампа в Сенате. Учитывая, что и другой сенатор-республиканец, тоже из «ястребиного» крыла, Мич Макконел находится в больнице, у республиканцев очень и очень небольшое преимущество – буквально в один голос. Если кто-либо из республиканских сенаторов начнет сейчас голосовать против многих инициатив, а эта неделя очень насыщена на голосование в Сенате и в Палате представителей, то у Дональда Трампа могут быть большие проблемы с его законодателями. И есть также крыло законодателей, которые не разделяют эти ястребинные взгляды, они не хотят, чтобы Америка вмешивалась ни в какие конфликты. И они сейчас видят момент, в котором можно склонить Дональда Трампа опять же на внутреннюю политику, на невмешательство».

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