Болгарские братушки готовятся воевать с русским флотом

11.09.2019, Москва, Елена Острякова

Румыния и Болгария под предлогом роста «русской угрозы» на Черном море заключают крупнейшие за последние годы заказы на закупки вооружений на Западе.

Об этом пишет издание Defense News, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По мере того как Россия демонстрирует возрастающую решительность проецировать свою военную мощь на Черное море, Румыния и Болгария ускоряют программы модернизации своих вооруженных сил и замены вооружения и техники советского производства на западные. Имея самые крупные оборонные контракты в истории обеих стран, Бухарест и София сталкиваются с проблемой увеличения военных расходов после многих лет недостаточных инвестиций», – говорится в публикации.

В частности Румыния создает систему анти-доступа, которая включает оборонительные военные меры, направленные на удержание сил противника как можно дальше от мест, столь важных с тактической точки зрения, что их оккупация могла бы решить исход сражения.

«2014 год стал поворотным для безопасности Черноморского региона. Аннексия Россией Крыма, война на востоке Украины, стремительное наращивание потенциала России в регионе побудили Румынию принять конкретные меры по наращиванию своего сдерживающего и оборонного потенциала», – сказал Джордж Скутару, член парламента от Национал-либеральной партии Румынии.

Румынское правительство в июле объявило о покупке четырех новых корветов Gowind у консорциума военно-морской группы Франции и ее румынского партнера, местного судостроителя Santierul Naval Constanta. В рамках сделки стоимостью 1,2 миллиарда евро (1,3 миллиарда долларов США) компании также модернизируют два фрегата румынских ВМС – F-221 Regina Maria и F-222 Regele Ferdinand, а также построят объект технического обслуживания и учебный центр.

Также Румыния хочет купить противокорабельные ракетные установки и укрепить потенциал наблюдения и разведки в Черном море. Запланировано приобретение систем ПВО и противоракетной обороны Raytheon производства Patriot стоимостью $3,9 млрд, высокомобильной артиллерийской ракетной системы (HIMARS) и управляемых реактивных систем залпового огня (GMLRS) от Lockheed Martin за $1,25 млрд. Правительство продолжает добиваться приобретения истребителей F-16 в дополнение к силам «воздушного возмездия».

Болгария также намерена модернизировать свои ВВС, планируя заменить устаревшие советские истребители МиГ-29 на западные самолеты, скорее всего, истребители F-16 Block 70 компании Lockheed Martin. Запланированное приобретение восьми самолетов было одобрено как Советом министров, так и Комитетом обороны болгарского парламента, сумма сделки оценивается примерно в 1,3 миллиарда долларов, что открывает путь к крупнейшему внешнему оборонному контракту со времен распада просоветского блока.

Запланированная покупка стала источником разногласий среди лиц, принимающих решения в стране. В конце июля президент Болгарии Румен Радев наложил вето на сделку, заявив о необходимости более широкого обсуждения условий приобретения. Парламент страны отменил вето 26 июля большинством в 128 голосов.

Между тем, министерство обороны Болгарии запросило предложения на поставку 150 бронемашин от четырех европейских производителей в рамках сделки стоимостью около $840 млн. К ним относятся немецкая ARTEC, финская Patria, французская Nexter Group и швейцарская General Dynamics Land Systems-MOWAG. Заявки должны быть представлены к октябрю.

«Болгария считает, что дестабилизация региона и незаконная аннексия Крыма ведут к постоянному нарушению геостратегического и военного баланса в Черноморском регионе», – поделился с изданием своими опасениями доцент Университета национальной и мировой экономики в Софии Цветан Цветков.