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Представитель бошняков в Президиуме Боснии и Герцеговины Денис Бечирович обвинил Республику Сербскую в антиконституционных действиях.

Это заявление Бечирович сделал в ходе встречи с представителями стран НАТО.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», бошнякский член Президиума БиГ провел в Сараево встречу с командующей штабом этого военного альянса в БиГ Памелой Мегахао и послами семнадцати стран – членов НАТО в этой стране.

«Конституционный порядок находится под угрозой из-за неконституционных и антидейтонских решений властей Республики Сербской. Основные положения Дейтонского мирного соглашения и Конституции Боснии и Герцеговины подверглись нападкам и такие действия угрожают миру и безопасности в Боснии и Герцеговине и регионе…. Босния и Герцеговина и Запад находятся в переломном моменте…. Необходимо как можно скорее остановить сепаратистские действия и жестокие нападения на основы Дейтонского мирного соглашения… Очень важно, чтобы НАТО продолжал конкретно поддерживать мультиэтничное государство Босния и Герцеговина», – заявил Бечирович.

Политик добавил, что полноправное членство Боснии и Герцеговины в НАТО является одной из двух главных стратегических целей внешней политики его государства. А также «необходима более сильная поддержка, чтобы ускорить путь Боснии и Герцеговины в НАТО».

Бошнякская элита Сараево в последнее время не прекращает нападок на руководство соседней Республики Сербской и ее президента Милорада Додика, поскольку последнее препятствует присоединению страны к Североатлантическому альянсу, к антироссийским санкциям и не прекращает союзнических отношений с Москвой.

Помимо этого, РС отказывается признавать легитимность надсмотрщика Запада над Боснией – Верховного представителя по БиГ Кристиана Шмидта. И отвергает попытки европейского чиновника отобрать у энтитета боснийских сербов последние остатки суверенитета, передавая его полномочия бошнякской элите Сараево.

В 1995 году западными потитехнологами был создан мифический «геноцид в Сребренице», который стал поводом для авиации НАТО вмешаться в боснийский конфликт и с воздуха атаковать позиции боснийских сербов в рамках операции «Продуманная сила».

После этого удара инициатива на фронтах перешла к бошнякской и хорватской сторонам, которые ранее жестко воевали друг с другом, но были слиты воедино при помощи американских посредников.

В результате совместного блицкрига удалось зачистить большую часть непризнанной Республики Сербская Краина в Хорватии, ликвидировать союзную сербам мусульмано-югославскую Республику Западная Босния и оккупировать 30% территории Республики Сербской в БиГ, где прошли кровавые и массовые зачистки местного сербского населения.

После чего США усадили стороны конфликта за стол переговоров, принудив подписать Дейтонское мирное соглашение, превратившие БиГ в протекторат Запада. Мифический «геноцид» также позволил Западу расправиться с руководством боснийских сербов, в частности к пожизненному заключению Гаагским трибуналом были приговорены генерал Ратко Младич и президент Республики Сербской Радован Караджич.