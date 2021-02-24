Подпишись на рассылку
24.02.2021, Москва, Елена Острякова
 
Балканы, Босния, Дзен, Россия
Просмотров:

Босния отказалась от санкций против России – хочет торговать с Москвой


Босния и Герцеговина (БиГ) не присоединилась к антироссийским санкциям, который вводит Евросоюз, потому что собирается торговать с Россией.

Об этом в интервью youtube-канала «Балканиста» заявил посол БиГ в России Желько Самарджия, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«У нас действительно есть все, чтобы развивать двусторонние сотрудничество. Мы видим свой шанс в том, что БиГ не присоединилась к санкциям ЕС против РФ, так что у нас есть возможность экспортировать товары на большой российский рынок. И рынок ЕАЭС нам, конечно, тоже очень интересен», – сказал Самарджия.

Он полагает, что любая компания из БиГ заинтересована в том, чтобы поставлять свои товары на российский рынок.

«Кто же в здравом уме будет упускать выгоду? Экономическое сотрудничество может способствовать еще более теплым чувствам к России, почему нет. Политика, конечно, иногда нам путает карты и вносит свои коррективы, но что поделать. Мы находим решения и ищем компромиссы. Мне все же кажется, что прежде всего нужно думать об экономическом сотрудничестве. Когда экономические связи развиваются, и люди живут хорошо. И нам, пусть мы маленькая страна, и России. Пусть для такой большой страны мы, может быть, не представляем большой ценности, для нас очень важно иметь возможность экспортировать в Россию свою продукцию, будь то товары, которые производит наша скромная промышленность, или сельскохозяйственная продукция, фрукты, овощи, которые у нас есть в достаточном для экспорта объеме, в связи с чем нам очень важно присутствовать на российском рынке», – сказал Самарджия.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть