Босния отказалась от санкций против России – хочет торговать с Москвой

24.02.2021, Москва, Елена Острякова

Босния и Герцеговина (БиГ) не присоединилась к антироссийским санкциям, который вводит Евросоюз, потому что собирается торговать с Россией.

Об этом в интервью youtube-канала «Балканиста» заявил посол БиГ в России Желько Самарджия, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас действительно есть все, чтобы развивать двусторонние сотрудничество. Мы видим свой шанс в том, что БиГ не присоединилась к санкциям ЕС против РФ, так что у нас есть возможность экспортировать товары на большой российский рынок. И рынок ЕАЭС нам, конечно, тоже очень интересен», – сказал Самарджия.

Он полагает, что любая компания из БиГ заинтересована в том, чтобы поставлять свои товары на российский рынок.

«Кто же в здравом уме будет упускать выгоду? Экономическое сотрудничество может способствовать еще более теплым чувствам к России, почему нет. Политика, конечно, иногда нам путает карты и вносит свои коррективы, но что поделать. Мы находим решения и ищем компромиссы. Мне все же кажется, что прежде всего нужно думать об экономическом сотрудничестве. Когда экономические связи развиваются, и люди живут хорошо. И нам, пусть мы маленькая страна, и России. Пусть для такой большой страны мы, может быть, не представляем большой ценности, для нас очень важно иметь возможность экспортировать в Россию свою продукцию, будь то товары, которые производит наша скромная промышленность, или сельскохозяйственная продукция, фрукты, овощи, которые у нас есть в достаточном для экспорта объеме, в связи с чем нам очень важно присутствовать на российском рынке», – сказал Самарджия.