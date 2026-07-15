Британцы подзуживают создать «новое НАТО» без США, чтобы «доминировать над Россией»
Европе нужно создать «новое НАТО», независимое от США.
Об этом старший консультант британского аналитического центра Chattem House (нежелательная организация в РФ) Ричард Бэрронс заявил на конференции в Лондоне, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Это новое НАТО будет гораздо меньше зависеть от ядерной и обычной защиты со стороны США. Отчасти это вопрос ресурсов и времени.
Очевидно, что сейчас это в основном вопрос доверия. И давайте посмотрим правде в глаза: за последний год оно сильно пошатнулось.
Я думаю, что недавний саммит только подчеркнул этот вопрос доверия. Это значит, что альянс нужно преобразовать, чтобы он эффективней мог сдерживать противника. Чтобы он был способен вести войну в 21-м веке, а не превращаться в трибьют-группу, исполняющую песни о войне 1990-х», – сказал Бэрронс.
Он считает, что «новое НАТО» должно тратить больше денег, чтобы «доминировать над Россией в эскалации».
«Главная проблема в том, что время явно не на стороне Европы, оно на стороне России. И, вероятно, исход это ужасной войны на Украине, хороший или плохой, повлияет на ситуацию по перезагрузке», – сказал Бэрронс.
English version :: Читать на английском Британцы подзуживают создать «новое НАТО» без США, чтобы «доминировать над Россией»
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: