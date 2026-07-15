Европе нужно создать «новое НАТО», независимое от США.

Об этом старший консультант британского аналитического центра Chattem House (нежелательная организация в РФ) Ричард Бэрронс заявил на конференции в Лондоне, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это новое НАТО будет гораздо меньше зависеть от ядерной и обычной защиты со стороны США. Отчасти это вопрос ресурсов и времени.

Очевидно, что сейчас это в основном вопрос доверия. И давайте посмотрим правде в глаза: за последний год оно сильно пошатнулось.

Я думаю, что недавний саммит только подчеркнул этот вопрос доверия. Это значит, что альянс нужно преобразовать, чтобы он эффективней мог сдерживать противника. Чтобы он был способен вести войну в 21-м веке, а не превращаться в трибьют-группу, исполняющую песни о войне 1990-х», – сказал Бэрронс.