Британцы подзуживают создать «новое НАТО» без США, чтобы «доминировать над Россией»

Елена Острякова.  
15.07.2026 14:22
  (Мск) , Москва
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Великобритания, Дзен, НАТО, Политика, США, Украина


Европе нужно создать «новое НАТО», независимое от США.

Об этом старший консультант британского аналитического центра Chattem House (нежелательная организация в РФ) Ричард Бэрронс заявил на конференции в Лондоне, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Европе нужно создать «новое НАТО», независимое от США. Об этом старший консультант британского аналитического...

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«Это новое НАТО будет гораздо меньше зависеть от ядерной и обычной защиты со стороны США. Отчасти это вопрос ресурсов и времени.

Очевидно, что сейчас это в основном вопрос доверия. И давайте посмотрим правде в глаза: за последний год оно сильно пошатнулось.

Я думаю, что недавний саммит только подчеркнул этот вопрос доверия. Это значит, что альянс нужно преобразовать, чтобы он эффективней мог сдерживать противника. Чтобы он был способен вести войну в 21-м веке, а не превращаться в трибьют-группу, исполняющую песни о войне 1990-х», – сказал  Бэрронс.

Он считает, что «новое НАТО» должно тратить больше денег, чтобы «доминировать над Россией в эскалации».

«Главная проблема в том, что время явно не на стороне Европы, оно на стороне России. И, вероятно, исход это ужасной войны на Украине, хороший или плохой, повлияет на ситуацию по перезагрузке», – сказал Бэрронс.

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English version :: Читать на английском Британцы подзуживают создать «новое НАТО» без США, чтобы «доминировать над Россией»

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