МИД Британии опасается «вылазок Путина»

Анатолий Лапин.  
15.07.2026 12:40
  (Мск) , Лондон
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Великобритания, Дзен, НАТО, Россия, Русофобия


Даже если по Украине будет заключено соглашение, страны НАТО должны воспринимать Россию как угрозу.

Об этом на слушаниях в парламенте заявила министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Даже если по Украине будет заключено соглашение, страны НАТО должны воспринимать Россию как угрозу....

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«Учитывая масштабы созданной ими военной экономики, если мы дойдём до заключения мирного соглашения по Украине, всё равно будет риск того, что в ответ Путин предпримет какие-то вылазки… Мы должны убедиться, что у нас есть достаточно сильные средства сдерживания, чтобы Путин не думал, что их легко победить, в отношении стран НАТО не будет никакого ответа или что ему это сойдёт с рук», – стращала англичанка.

«У России есть возможность для эскалации, когда она находится под давлением. Путин может пойти на эскалацию, это своего рода отчаянная попытка нанести удар, а также попытка найти отвлекающий манёвр», – сказала Купер.

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English version :: Читать на английском МИД Британии опасается «вылазок Путина»

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