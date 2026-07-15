«Made in Ukraine» – Зеленский подбадривает «громадян» обещанием горстки новых «Пэтриотов»

Вадим Москаленко.  
15.07.2026 14:36
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Украина


Кокаинист Зеленский сегодня на торжествах по случаю «дня украинской государственности» решил подбодрить «громадян» обещаниями покровителей из НАТО дать лицензию на производство и поставить дополнительные ракеты для ПВО.

Перед этим по Киеву было нанесено несколько ударов баллистическими ракетами, ни одна из которых не была сбита из-за исчерпания запасов у ВСУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Украина и Европа впервые будут создавать вместе антибаллистический щитУкраина впервые приближается к возможности производства ракет для «Пэтриот» и может стать третьим государством в истории, которое будет иметь эту договоренность и эту привилегию», – заявил Зеленский.

«Я хочу поблагодарить президента Америки за политическое решение, которое уже является историческим. Очень важно, чтобы на этом пути у наших сторон, у наших команд все получилось. И ракеты к «Пэтриотам» с маркировкой «Made in Ukraine» как можно быстрее стали реальностью», – вещал криворожский клоун.

К 2027 году США планировали нарастить производство боеприпасов к ЗРК «Patriot» с 650 до 1130 единиц в год.

«Для сведения,  с мая 2023 года по март 2025 года, ПВО ВСУ тратило  только PAC-3 для «Искандеров» и «Кинжалов» в среднем 97  штук в месяц», – напоминает российский полковник в отставке Аслан Нахушев.

Он добавляет, что последние удары по Киеву наносились из комплексов С-400 – такие ракеты несут меньше взрывчатки, но зато труднее засекаются и сбиваются.

«Сейчас для С-400 работы по её прямому назначению почти нет, а ракеты для неё продолжают производить в товарных количествах военного времени.  При небольшой доработке они превращаются в ОТРК.  Несколько отличаются от 9М723 ( баллистического Искандера) дальностью, мощностью поражения и точностью.

В полёте эти ракеты практически неотличимы и могут сбиваться только PAC-3. Избыток таких ракет у нас сейчас используется как вспомогательное средство поражения наземных объектов в глубоком тылу противника и для растраты дорогих и эффективных «Пэтриотов» перед работой «Искандеров», – указывает полковник на тщетность надежд Зе-наркомана.

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