Азербайджан завербовал «половину российской политоты»

Елена Острякова.  
15.07.2026 13:35
  (Мск) , Москва
Просмотров: 602
 
Азербайджан, Дзен, Политика, Россия


Азербайджан имеет огромные рычаги влияния в России – диаспора воздействует на МВД и власти регионов РФ, а многие московские и эксперты получают «бонусы» из Баку.

Об этом политолог Алексей Чадаев заявил на подкасте «Чистота понимания», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Азербайджан имеет огромные рычаги влияния в России – диаспора воздействует на МВД и власти...

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«На верхнем уровне мы помним тусовку азербайджанских политологов. Агент иноМарков только самый заметный был из них. А так там же в посольстве у великого певца земли русской Полада Бюль-бюль оглы, который все это время был послом Азербайджана в России, паслась чуть ли не половина всей нашей политоты, особенно, когда она осталась без подрядов в Кремле. Народ от бескормицы принялся харчеваться бакинскими помидорами», – сказал Чадаев.

При этом азербайджанская диаспора в России имеет двойную лояльность, хотя русские организации в Баку с готовностью выступают с осуждением российской политики.

Об этом на том же подкасте заявил политолог Семен Уралов.

«Хотелось бы, чтобы управление по внутренней политике и отделы соответствующих органов поговорили на тему заявлений. Чтобы общество азербайджанцев Петербурга выступило с заявлением: «к сожалению, заявления президента Азербайджана нарушают добрососедские отношения и несут угрозу азербайджанцам в России». И чтоб это произошло синхронно от Калининграда до Владивостока. И я бы посмотрел, как бы якало Баку, если бы из всех субъектов РФ эти общества выступили бы с подобными заявлениями», – сказал Уралов.

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