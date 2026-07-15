Азербайджан завербовал «половину российской политоты»
Азербайджан имеет огромные рычаги влияния в России – диаспора воздействует на МВД и власти регионов РФ, а многие московские и эксперты получают «бонусы» из Баку.
Об этом политолог Алексей Чадаев заявил на подкасте «Чистота понимания», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«На верхнем уровне мы помним тусовку азербайджанских политологов. Агент иноМарков только самый заметный был из них. А так там же в посольстве у великого певца земли русской Полада Бюль-бюль оглы, который все это время был послом Азербайджана в России, паслась чуть ли не половина всей нашей политоты, особенно, когда она осталась без подрядов в Кремле. Народ от бескормицы принялся харчеваться бакинскими помидорами», – сказал Чадаев.
При этом азербайджанская диаспора в России имеет двойную лояльность, хотя русские организации в Баку с готовностью выступают с осуждением российской политики.
Об этом на том же подкасте заявил политолог Семен Уралов.
«Хотелось бы, чтобы управление по внутренней политике и отделы соответствующих органов поговорили на тему заявлений. Чтобы общество азербайджанцев Петербурга выступило с заявлением: «к сожалению, заявления президента Азербайджана нарушают добрососедские отношения и несут угрозу азербайджанцам в России». И чтоб это произошло синхронно от Калининграда до Владивостока. И я бы посмотрел, как бы якало Баку, если бы из всех субъектов РФ эти общества выступили бы с подобными заявлениями», – сказал Уралов.
English version :: Читать на английском Азербайджан завербовал «половину российской политоты»
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: