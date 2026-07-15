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Азербайджан имеет огромные рычаги влияния в России – диаспора воздействует на МВД и власти регионов РФ, а многие московские и эксперты получают «бонусы» из Баку.

Об этом политолог Алексей Чадаев заявил на подкасте «Чистота понимания», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На верхнем уровне мы помним тусовку азербайджанских политологов. Агент иноМарков только самый заметный был из них. А так там же в посольстве у великого певца земли русской Полада Бюль-бюль оглы, который все это время был послом Азербайджана в России, паслась чуть ли не половина всей нашей политоты, особенно, когда она осталась без подрядов в Кремле. Народ от бескормицы принялся харчеваться бакинскими помидорами», – сказал Чадаев.

При этом азербайджанская диаспора в России имеет двойную лояльность, хотя русские организации в Баку с готовностью выступают с осуждением российской политики.

Об этом на том же подкасте заявил политолог Семен Уралов.