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Киевский режим осознает, что предстоящая зима грозит Украине катастрофой. Это одна из причин затеянной диктатором Зеленским смены правительства, во главе которого ожидается нынешний глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий.

Об этом в беседе с украинским политологом Русланом Бортником заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Во-первых, уже надо думать о подготовке к зиме. Зима будет, возможно, не только тёмной, как и предыдущая, но, возможно, и холодной. Учитывая реалии нынешней войны, фактически развернувшуюся войну городов, войну инфраструктуры, то противник будет бить и может начать бить и по газораспределительным станциям. А чем это может обернуться, по-моему, тут вполне понятно», – сказал эксперт.

Кроме того, он обратил внимание на крайне низкие темпы закачки газа в подземные хранилища из-за нехватки средств – в бюджете дыра в 55 миллиардов долларов.