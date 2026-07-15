Украину ждет не просто темная, но и холодная зима

Игорь Шкапа.  
15.07.2026 12:45
  (Мск) , Киев
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Дзен, Украина, Энергетика


Киевский режим осознает, что предстоящая зима грозит Украине катастрофой. Это одна из причин затеянной диктатором Зеленским смены правительства, во главе которого ожидается нынешний глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий.

Об этом в беседе с украинским политологом Русланом Бортником заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Киевский режим осознает, что предстоящая зима грозит Украине катастрофой. Это одна из причин затеянной...

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«Во-первых, уже надо думать о подготовке к зиме. Зима будет, возможно, не только тёмной, как и предыдущая, но, возможно, и холодной. Учитывая реалии нынешней войны, фактически развернувшуюся войну городов, войну инфраструктуры, то противник будет бить и может начать бить и по газораспределительным станциям. А чем это может обернуться, по-моему, тут вполне понятно», – сказал эксперт.

Кроме того, он обратил внимание на крайне низкие темпы закачки газа в подземные хранилища из-за нехватки средств – в бюджете дыра в 55 миллиардов долларов.

«Буквально 10 дней назад 2,8, зашло, но это же не решает проблему. То есть, зима предстоит сложнейшая. И от того, как пройдём эту зиму, во многом зависит и дальнейшая политическая судьба и Зеленского. Поэтому он хочет опираться на что-то более твёрдое, нежели бархатная [отправляемая в отставку премьер] Свириденко», – считает Золотарев.

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