Украину ждет не просто темная, но и холодная зима
Киевский режим осознает, что предстоящая зима грозит Украине катастрофой. Это одна из причин затеянной диктатором Зеленским смены правительства, во главе которого ожидается нынешний глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий.
Об этом в беседе с украинским политологом Русланом Бортником заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Во-первых, уже надо думать о подготовке к зиме. Зима будет, возможно, не только тёмной, как и предыдущая, но, возможно, и холодной. Учитывая реалии нынешней войны, фактически развернувшуюся войну городов, войну инфраструктуры, то противник будет бить и может начать бить и по газораспределительным станциям. А чем это может обернуться, по-моему, тут вполне понятно», – сказал эксперт.
Кроме того, он обратил внимание на крайне низкие темпы закачки газа в подземные хранилища из-за нехватки средств – в бюджете дыра в 55 миллиардов долларов.
«Буквально 10 дней назад 2,8, зашло, но это же не решает проблему. То есть, зима предстоит сложнейшая. И от того, как пройдём эту зиму, во многом зависит и дальнейшая политическая судьба и Зеленского. Поэтому он хочет опираться на что-то более твёрдое, нежели бархатная [отправляемая в отставку премьер] Свириденко», – считает Золотарев.
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