«По плохому сценарию». В Киеве засекли полёт сверхсекретного российского самолёта

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Из Внуково в Тегеран накануне был осуществлён перелёт самолёта Ту-214ПУ. Он приземлился на 12 часов в Иране, а затем направился в Китай.

На это в своём видеоблоге обратил внимание укро-политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это очень интересный борт, фактически летающая спецсвязь. И тут две ключевые трактовки. Первое, он привёз кого-то важного, кто вёл переговоры с иранским руководством. Но, поскольку все ключевые российские лица находились дома, этот вариант маловероятный. Более вероятный другой вариант, что этот борт просто привёз «телефонную трубку». Он привёз специальную аппаратуру закрытой связи, по которой иранское руководство могло спокойно поговорить с российским руководством. И то, что он потом полетел в Китай, означает, что эту спецсвязь для коммуникации с Ираном повезли в Китай. Очевидно, идут какие-то консультации в треугольнике Иран, Россия, Китай. Эти консультации идут на фоне разворачивания новой фазы боевых действий между США и Ираном», – предположил Бортник.

«Очевидно, что Россия и Китай не собираются сдавать Иран и собираются ему оказывать помощь, которая истощает Трампа, которая подвесила Трампа, влияет на ход американских выборов и, таким образом, можно влиять на позицию в целом США. Вот такая тяжёлая игра. Россия обеспечивает закрытую связь среди союзников, которую США потенциально не могут прослушивать. И ситуация на Ближнем Востоке продолжает идти по плохому сценарию, не просто к войне, а к оказанию полноценной военно-технической помощи со стороны Китая и России. Это сейчас выгодно и для Китая, потому что США застряли, и у них не хватает ресурсов для борьбы с Китаем, и для России. Потому что Россия может иранским инструментом шантажировать США в ситуации по Украине», – рассуждал укро-эксперт.

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