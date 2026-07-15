Откровения в укро-эфире: «У ВСУ начинаются проблемы из-за российских ударов по АЗС»

Украине следует готовиться к критическим кризисным явлениям в тылу из-за ударов ВС РФ по логистике.

Об этом в интервью «Украинской правде» заявил киевский военный пропагандист, ныне командир роты БПЛА Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Журналистка заметила, что «Россия в ответ просто выжигает украинские АЗС в прифронтовой зоне», признав, что это отразится вскоре на армии, и поинтересовалась, ощущаются ли уже эти проблемы в ВСУ.

«Безусловно. Надо понимать, что когда мы что-то делаем больно врагу, он пытается зеркально отразить все это на нас. На каждое действие есть противодействие.

И, безусловно, массовые удары по объектам, а обеспечение горючим, безусловно, все чувствуют – и государство, и общество, и армия. Поэтому это серьезный вызов.

И надо понимать, что так же, как мы применяем, куда-то бросили самые большие ресурсы сейчас на стратегическое поражение российской логистики, российского топливно-энергетического комплекса, – так же враг будет отвечать и нам.

И будет отвечать в несколько раз сильнее, потому что номенклатура средств поражения у русских больше, возможности по масштабированию производства не меньше, а скорее всего больше», – считает Бутусов.