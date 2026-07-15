Откровения в укро-эфире: «У ВСУ начинаются проблемы из-за российских ударов по АЗС»

Игорь Шкапа.  
15.07.2026 14:51
  (Мск) , Киев
Просмотров: 131
 
Дзен, Спецоперация, Транспорт, Украина, Энергетика


Украине следует готовиться к критическим кризисным явлениям в тылу из-за ударов ВС РФ по логистике.

Об этом в интервью «Украинской правде» заявил киевский военный пропагандист, ныне командир роты БПЛА Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине следует готовиться к критическим кризисным явлениям в тылу из-за ударов ВС РФ по...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Журналистка заметила, что «Россия в ответ просто выжигает украинские АЗС в прифронтовой зоне», признав, что это отразится вскоре на армии, и поинтересовалась, ощущаются ли уже эти проблемы в ВСУ.

«Безусловно. Надо понимать, что когда мы что-то делаем больно врагу, он пытается зеркально отразить все это на нас. На каждое действие есть противодействие.

И, безусловно, массовые удары по объектам, а обеспечение горючим, безусловно, все чувствуют – и государство, и общество, и армия. Поэтому это серьезный вызов.

И надо понимать, что так же, как мы применяем, куда-то бросили самые большие ресурсы сейчас на стратегическое поражение российской логистики, российского топливно-энергетического комплекса, – так же враг будет отвечать и нам.

И будет отвечать в несколько раз сильнее, потому что номенклатура средств поражения у русских больше, возможности по масштабированию производства не меньше, а скорее всего больше», – считает Бутусов.

По его словам, это тяжелый вызов для Украины.

«Плохо будет в России, но и в Украине тоже тяжело, потому что враг с 22-го года наносил удары по нашему топливно-энергетическому комплексу, по нашей логистике. И этот накопительный эффект мы уже видим, он серьезно происходит.

Надо готовить государство, страну к тому, что зимой враг нанесет еще более тяжелые удары, чем прошлой зимой. Требуется автономность. Автономность войск, автономность городов, автономность общества, населения, возможность быть готовыми к критическим кризисным явлениям в тылу, связанным с поражением врагом объектов критической инфраструктуры», – предупреждает Бутусов.

Метки: ,

English version :: Читать на английском Откровения в укро-эфире: «У ВСУ начинаются проблемы из-за российских ударов по АЗС»

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить