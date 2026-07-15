МИД Британии предлагает обдурить русских с Украиной, заменив вывеску «НАТО» на «ЕС»
Великобритания считает Украину частью системы НАТО по факту, хотя формальное членство не получено Киевом из-за позиции ряда стран. Однако уход бывшей советской республики под «западный зонтик» может быть оформлен под вывеской вступления в Евросоюз.
Об этом на слушаниях в парламенте заявила министр иностранных дел Иветт Купер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы понимаем, что на этом пути есть разные препятствия и разногласия. Но для нас Украина уже является частью системы обороны НАТО… Нужно рассматривать безопасность и оборону Европы как единое целое, простирающееся от Великобритании до Украины, от Норвегии до Турции. Они играют важнейшую роль и демонстрируют стойкость», – заявила Купер.
Она выразила сомнение, что членство в НАТО будет оформлено в ближайшее время, однако допустила вступление в ЕС.
«Нет, я думаю, что сейчас это не в центре внимания. Больше внимания уделяется Украине и ЕС в этом контексте».
Ранее российский дипломат Дмитрий Полянский заявлял, что «между ЕС и НАТО нет большой разницы».
«И степень русофобии примерно одинаковая, и страны тоже примерно одинаковы. Так что мы, конечно, будем учитывать этот фактор в будущем», – сказал он.
Бывший вице-премьер РФ, а ныне сенатор Дмитрий Рогозин также заявлял, что настоящим противником России является не НАТО, а ЕС.
«ЕС имеет деньги, имеет колоссальный бюджет. Он может себе позволить финансировать войну. НАТО — это в основном такая трещотка пропагандистская, потому что НАТО только лишь регулирует вопросы стандартов военных бюджетов, они должны быть не менее двух процентов, и, собственно говоря, политические консультации, за исключением, конечно, большой войны, когда у них начинает работать группа ядерного планирования. ЕС для нас противник гораздо более опасный, чем НАТО», – сказал Рогозин.
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