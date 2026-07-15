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Великобритания считает Украину частью системы НАТО по факту, хотя формальное членство не получено Киевом из-за позиции ряда стран. Однако уход бывшей советской республики под «западный зонтик» может быть оформлен под вывеской вступления в Евросоюз.

Об этом на слушаниях в парламенте заявила министр иностранных дел Иветт Купер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы понимаем, что на этом пути есть разные препятствия и разногласия. Но для нас Украина уже является частью системы обороны НАТО… Нужно рассматривать безопасность и оборону Европы как единое целое, простирающееся от Великобритании до Украины, от Норвегии до Турции. Они играют важнейшую роль и демонстрируют стойкость», – заявила Купер.

Она выразила сомнение, что членство в НАТО будет оформлено в ближайшее время, однако допустила вступление в ЕС.

«Нет, я думаю, что сейчас это не в центре внимания. Больше внимания уделяется Украине и ЕС в этом контексте».

Ранее российский дипломат Дмитрий Полянский заявлял, что «между ЕС и НАТО нет большой разницы».

«И степень русофобии примерно одинаковая, и страны тоже примерно одинаковы. Так что мы, конечно, будем учитывать этот фактор в будущем», – сказал он.

Бывший вице-премьер РФ, а ныне сенатор Дмитрий Рогозин также заявлял, что настоящим противником России является не НАТО, а ЕС.