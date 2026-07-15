Азербайджан собирается «отжать» у России Дагестан
Азербайджан хотел бы отобрать у России все мусульманские республики на Кавказе.
Об этом политолог Алексей Чадаев заявил на подкасте «Чистота понимания», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Азербайджан очень много вложился в Дагестан, скупив значительную часть дагестанских элит, повязав их сетью династических браков. В Махачкале самая дорого и богато выглядящая часть – это площадь Алиева с памятником Алиеву. В Махачкале всегда было много азербайджанских денег, и с каждым годом их становится все больше.
И недалек тот день, я думаю, уже при нашей с вами жизни, когда вопрос о «воссоединении» всех мусульманских народов восточного Кавказа со столицей в Баку встанет на повестке дня», – сказал Чадаев.
Он допускает, что президент Азербайджана Ильхам Алиев готов вступить в вооруженный конфликт с Россией.
«Прямо сейчас, наверное, Алиев войну с нами не вывезет. Ему нечем особо. Но это не значит, что ситуация не может измениться. Через какое-то время хохлы ему подгонят какое-то количество своих безэкипажных катеров. У него появится беспилотный флот на Каспии, дальнолеты, которыми он сможет закошмарить нашу Каспийскую флотилию и сухопутные силы. А там – чем черт не шутит. Поднять какое-нибудь восстание в горах или воспользоваться конфликтами и неурядицами», – сказал Чадаев.
Он считает, что Россия легко победит Азербайджан, но только после окончания СВО.
«Мы сейчас ударить по нему не можем вообще ничем. Мало того, что мы полностью завязли в СВО. Но и безотносительно СВО у нас на Каспии всегда было самое слабое подразделение нашего краснознаменного флота. Поэтому с моря не можем, с суши не можем, там горы. А вот по воздуху очень даже можем», – сказал Чадаев.
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