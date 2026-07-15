Зеленский вновь почувствовал себя офисным монархом

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Кокаинист Зеленский, затеяв очередную смену правительства, проигнорировал даже видимость соблюдения конституционных норм.

Об этом в беседе с украинским политологом Русланом Бортником заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Эксперт, отвечая на вопрос, стала ли для него неожиданной отставка премьера Юлии Свириденко, заметил, что слухи ходили давно.

«Но неожиданностью стало то, что именно в выходной день, откинув в сторону всякие всякие приличия и политес. Сначала, по идее, следовало бы [спикера Верховной рады] Стефанчука и [лидера парламентского большинства] Арахамию пригласить, ибо у нас же парламентско-президентская, а по факту у нас получается офисно-президентская республика – едва ли не монархия, когда президент своим рескриптом сначала, как говорится, делает выбор, уже потом парламент это всё легализует», – отметил политтехнолог.

Бортник обратил внимание, что Арахамия якобы узнал (или сделал вид) о грядущей отставке правительства из ссылки, сброшенной в партийном чате.

«Даже если бы он что-то знал, от него в этой ситуации мало [что зависело]. То есть решение принимал не он, с ним явно не советовались по этому решению. И это лишний раз показывает то, что у нас что-то не так с представительной демократией, что субъектность Верховной рады является таким довольно эфемерным понятием», – резюмировал Золотарев.

Напомним, что после громкого коррупционного скандала, получившего название «Миндичгейт» по имени бежавшего в Израиль партнера диктатора, позиции Зеленского серьезно пошатнулись. Более того, усилились позиции парламента, который отказывался голосовать ряд законопроектов, продвигаемых Зе-офисом.