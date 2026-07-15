Зеленский вновь почувствовал себя офисным монархом

Игорь Шкапа.  
15.07.2026 12:59
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Украина


Кокаинист Зеленский, затеяв очередную смену правительства, проигнорировал даже видимость соблюдения конституционных норм.

Об этом в беседе с украинским политологом Русланом Бортником заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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Эксперт, отвечая на вопрос, стала ли для него неожиданной отставка премьера Юлии Свириденко, заметил, что слухи ходили давно.

«Но неожиданностью стало то, что именно в выходной день, откинув в сторону всякие всякие приличия и политес. Сначала, по идее, следовало бы [спикера Верховной рады] Стефанчука и [лидера парламентского большинства] Арахамию пригласить, ибо у нас же парламентско-президентская, а по факту у нас получается офисно-президентская республика – едва ли не монархия, когда президент своим рескриптом сначала, как говорится, делает выбор, уже потом парламент это всё легализует», – отметил политтехнолог.

Бортник обратил внимание, что Арахамия якобы узнал (или сделал вид) о грядущей отставке правительства из ссылки, сброшенной в партийном чате.

«Даже если бы он что-то знал, от него в этой ситуации мало [что зависело]. То есть решение принимал не он, с ним явно не советовались по этому решению. И это лишний раз показывает то, что у нас что-то не так с представительной демократией, что субъектность Верховной рады является таким довольно эфемерным понятием», – резюмировал Золотарев.

Напомним, что после громкого коррупционного скандала, получившего название «Миндичгейт» по имени бежавшего в Израиль партнера диктатора, позиции Зеленского серьезно пошатнулись. Более того, усилились позиции парламента, который отказывался голосовать ряд законопроектов, продвигаемых Зе-офисом.

Тем не менее, Зеленскому удалось погасить скандал, в первую очередь благодаря позиции Запада, не ставшего педалировать эту тему и тем самым показавшим, что мантры о борьбе с коррупцией для него лишь инструмент, который не задействуется против «своих сукиных сынов». В итоге диктатор вновь почувствовал в себе силу игнорировать парламент.

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English version :: Читать на английском Зеленский вновь почувствовал себя офисным монархом

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