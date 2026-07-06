Для России гибридная война с Европой носит исключительно оборонительный характер.

Об этом в интервью норвежскому политологу Глену Дизену заявил британский военный эксперт, отставной коммодор ВМС Великобритании Стив Джерми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Ведущий обратил внимание, что многие европейские лидеры заявляют, что готовятся к реальной войне с Россией и даже называют примерные даты. При этом его собеседник считает, что европейцы не до конца понимают ситуацию, полагая, что Россия не начнёт против них боевые действия до 2030 года, а до того времени они будут ослаблять ее, поставляя ракеты и дроны Киеву для ударов по РФ.

«Наши европейские элиты не понимают, что для России это оборонительная война. Они занимают оборонительную позицию, и все их действия направлены на защиту от того, что они считают расширением НАТО и приближение к границам, о которых они спорят уже много лет. Поэтому для нас это не должно быть сюрпризом, но европейцы, похоже, воспринимают это как проявление колониальных амбиций», – сказал Джерми.

Он говорит, что не понимает, зачем России захватывать Европу. По его словам, нет никакой гарантии, что русские будут ждать до 2030 года, а не нанесут превентивный удар. Эксперт предполагает, что одной из причин начала СВО стало осознание, что затягивать дальше нельзя, поскольку потом придется иметь дело с куда более серьезными силами противника, добавив, что сейчас Москва для атаки может исходить из аналогичных соображений.