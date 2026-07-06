Британский коммодор королевских ВМС: Россия решится на упреждающий удар, если ЕС не одумается
Для России гибридная война с Европой носит исключительно оборонительный характер.
Об этом в интервью норвежскому политологу Глену Дизену заявил британский военный эксперт, отставной коммодор ВМС Великобритании Стив Джерми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Ведущий обратил внимание, что многие европейские лидеры заявляют, что готовятся к реальной войне с Россией и даже называют примерные даты. При этом его собеседник считает, что европейцы не до конца понимают ситуацию, полагая, что Россия не начнёт против них боевые действия до 2030 года, а до того времени они будут ослаблять ее, поставляя ракеты и дроны Киеву для ударов по РФ.
«Наши европейские элиты не понимают, что для России это оборонительная война. Они занимают оборонительную позицию, и все их действия направлены на защиту от того, что они считают расширением НАТО и приближение к границам, о которых они спорят уже много лет. Поэтому для нас это не должно быть сюрпризом, но европейцы, похоже, воспринимают это как проявление колониальных амбиций», – сказал Джерми.
Он говорит, что не понимает, зачем России захватывать Европу. По его словам, нет никакой гарантии, что русские будут ждать до 2030 года, а не нанесут превентивный удар. Эксперт предполагает, что одной из причин начала СВО стало осознание, что затягивать дальше нельзя, поскольку потом придется иметь дело с куда более серьезными силами противника, добавив, что сейчас Москва для атаки может исходить из аналогичных соображений.
«Самое поразительное, что страны «большой тройки» – Британия, Франция, Германия – заявляют о поставках оружия для ударов вглубь России. Возникает идея, что русские будут просто сидеть сложа руки.
И все же русские заявили, что не снимают этот вопрос с повестки дня, а значит он еще обсуждается – ответные меры, направленные против определенных европейских объектов. Я предполагаю, что на самом деле эта война начнется раньше, чем планируют европейцы, потому что русские решили, что перед лицом европейской воинственности им необходимо действовать сейчас, чтобы предотвратить будущие нападения на них», – заявил Джерми.
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