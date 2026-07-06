Прибалтам выгодно вступление Украины в ЕС, поскольку наличие в своём составе такой боеспособной армии, как ВСУ, «позитивно скажется на безопасности Европы».

Об этом в интервью «Немецкой волне» [медиагруппа признана нежелательной в РФ] заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Без Европы достичь мира на Украине невозможно. По многим причинам. Одна из них заключается в том, что Украина хочет стать членом ЕС, и она заслуживает этого.

И на самом деле, в наших интересах, чтобы Украина стала членом ЕС, в том числе из соображений безопасности. С такой боеспособной армией защита Европы была бы совсем другой.

При этом я понимаю все трудности. Процесс расширения ЕС — это не только политический процесс. Он также основан на заслугах, и предстоит многое сделать.

В конце концов, все члены ЕС должны прийти к согласию, а мы знаем, что это будет, мягко говоря, непросто. Таким образом, для того чтобы на Украине установился прочный мир, она должна стать частью Европы», – рассуждал латыш.