Русские поймут, что не победят! Но пока не понимают – президент Латвии
Прибалтам выгодно вступление Украины в ЕС, поскольку наличие в своём составе такой боеспособной армии, как ВСУ, «позитивно скажется на безопасности Европы».
Об этом в интервью «Немецкой волне» [медиагруппа признана нежелательной в РФ] заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Без Европы достичь мира на Украине невозможно. По многим причинам. Одна из них заключается в том, что Украина хочет стать членом ЕС, и она заслуживает этого.
И на самом деле, в наших интересах, чтобы Украина стала членом ЕС, в том числе из соображений безопасности. С такой боеспособной армией защита Европы была бы совсем другой.
При этом я понимаю все трудности. Процесс расширения ЕС — это не только политический процесс. Он также основан на заслугах, и предстоит многое сделать.
В конце концов, все члены ЕС должны прийти к согласию, а мы знаем, что это будет, мягко говоря, непросто. Таким образом, для того чтобы на Украине установился прочный мир, она должна стать частью Европы», – рассуждал латыш.
«Я также вижу, что, к сожалению, Россия не хочет садиться за стол переговоров. Россия по-прежнему считает, что может победить в войне с украинцами и американцами.
Это кажется маловероятным. И я думаю, что рано или поздно это осознание придёт. Но пока я не вижу, чтобы Россия была готова к дипломатическому процессу.
По крайней мере, до конца года я не вижу такой тенденции», – прогнозирует Рингевичс.
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