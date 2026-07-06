Украина зальёт июль и август кровью, чтобы вынудить Россию на перемирие
Иноагент, бывший главред либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов прогнозирует, что ближайшие два месяца усилятся удары по городам, чтобы число мирных жертв увеличилось.
Об этом он заявил в беседе с журналисткой-иноагентом Юлией Латыниной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Каждая страна будет набирать карты и бить по городам. Будет расти количество мирных жертв. Никто фотографии убитых солдат из окопов не постит. Тихо обмениваются трупами.
А вот гражданских – да. Это должно возбудить общественное мнение. Это происходит сейчас», – сказал Венедиктов.
Он считает, что после войны городов с 50-процентной вероятностью будет заключено перемирие.
«У меня нет никаких радужных мыслей. Я вижу, что открывается маленькая форточка возможностей, когда участники всего этого начинают двигать свои позиции, понимая, что не удастся военным способом все решить.
Я по-прежнему считаю, что сохраняется вероятность более 50%, что в этом году будет временное прекращение огня.
Но после кровавейших событий июля-августа», – рассуждал Венедиктов.
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