Украина зальёт июль и август кровью, чтобы вынудить Россию на перемирие

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Иноагент, бывший главред либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов прогнозирует, что ближайшие два месяца усилятся удары по городам, чтобы число мирных жертв увеличилось.

Об этом он заявил в беседе с журналисткой-иноагентом Юлией Латыниной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Каждая страна будет набирать карты и бить по городам. Будет расти количество мирных жертв. Никто фотографии убитых солдат из окопов не постит. Тихо обмениваются трупами. А вот гражданских – да. Это должно возбудить общественное мнение. Это происходит сейчас», – сказал Венедиктов.

Он считает, что после войны городов с 50-процентной вероятностью будет заключено перемирие.