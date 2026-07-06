Италия неспроста грудью встала на защиту русского патриарха Кирилла – укро-эксперт
Рим и Ватикан активно постараются не допустить санкционного преследования религиозных лидеров классических религиозных конфессий.
Об этом в своём видеоблоге заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Италия официально присоединилась к Болгарии, выразив серьёзную обеспокоенность планами ЕС включить Патриарха Кирилла в 21-й пакет санкций.
Позиция Рима напрямую продиктована Ватиканом, который выступает категорически против создания прецедента санкций против высших религиозных лидеров», – отметила соведущая политолога.
«Ватикан боится, что в определённый момент он и сам может оказаться в такой роли. Между религиозными лидерами консенсус, что мы неприкасаемые, и они этот консенсус пытаются соблюсти.
Во-вторых, Ватикан сохраняет очень серьёзное влияние и переговорный трек с Москвой через РПЦ. И если будут нанесены санкции руководству РПЦ, Ватикан потеряет это влияние.
В-третьих, Римско-католическая церковь работает в России, и любые контрдействия со стороны Москвы будут означать ограничение религиозной свободы для РКЦ. В России активно борются с разного рода протестантскими конфессиями, но классические религиозные конфессии там продолжают работать», – отметил он.
«Именно поэтому такой аргумент. Кроме того, я не исключаю, что и Италия, и Рим, и Ватикан сейчас пытаются разыграть карту представительства главного переговорщика. Битва за место главного переговорщика от Европы не завершена. Поэтому это ещё попытка укрепиться в позиции переговорщика», – прокомментировал Бортник.
Он добавил, ссылаясь на свои источники, что Мелони скоро объявит досрочные выборы.
«И эта переговорная карта тоже может быть важна для Мелони, с учётом того, что в итальянском обществе ещё сильны пророссийские настроения. А особенно антибрюссельские, антилиберальные и в правом политическом сегменте, и в левом», – заключил укро-эксперт.
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