Италия неспроста грудью встала на защиту русского патриарха Кирилла – укро-эксперт

Вадим Москаленко.  
06.07.2026 17:50
  (Мск) , Киев
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Дзен, ЕС, Италия, Общество, Политика, Россия, Санкции, Скандал, Украина, Церковь


Рим и Ватикан активно постараются не допустить санкционного преследования религиозных лидеров классических религиозных конфессий.

Об этом в своём видеоблоге заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Рим и Ватикан активно постараются не допустить санкционного преследования религиозных лидеров классических религиозных конфессий....

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«Италия официально присоединилась к Болгарии, выразив серьёзную обеспокоенность планами ЕС включить Патриарха Кирилла в 21-й пакет санкций.

Позиция Рима напрямую продиктована Ватиканом, который выступает категорически против создания прецедента санкций против высших религиозных лидеров», – отметила соведущая политолога.

«Ватикан боится, что в определённый момент он и сам может оказаться в такой роли. Между религиозными лидерами консенсус, что мы неприкасаемые, и они этот консенсус пытаются соблюсти.

Во-вторых, Ватикан сохраняет очень серьёзное влияние и переговорный трек с Москвой через РПЦ. И если будут нанесены санкции руководству РПЦ, Ватикан потеряет это влияние.

В-третьих, Римско-католическая церковь работает в России, и любые контрдействия со стороны Москвы будут означать ограничение религиозной свободы для РКЦ. В России активно борются с разного рода протестантскими конфессиями, но классические религиозные конфессии там продолжают работать», – отметил он.

«Именно поэтому такой аргумент. Кроме того, я не исключаю, что и Италия, и Рим, и Ватикан сейчас пытаются разыграть карту представительства главного переговорщика. Битва за место главного переговорщика от Европы не завершена. Поэтому это ещё попытка укрепиться в позиции переговорщика», – прокомментировал Бортник.

Он добавил, ссылаясь на свои источники, что Мелони скоро объявит досрочные выборы.

«И эта переговорная карта тоже может быть важна для Мелони, с учётом того, что в итальянском обществе ещё сильны пророссийские настроения. А особенно антибрюссельские, антилиберальные и в правом политическом сегменте, и в левом», – заключил укро-эксперт.

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