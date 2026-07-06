Италия неспроста грудью встала на защиту русского патриарха Кирилла – укро-эксперт

Рим и Ватикан активно постараются не допустить санкционного преследования религиозных лидеров классических религиозных конфессий.

Об этом в своём видеоблоге заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ватикан боится, что в определённый момент он и сам может оказаться в такой роли. Между религиозными лидерами консенсус, что мы неприкасаемые, и они этот консенсус пытаются соблюсти.

Во-вторых, Ватикан сохраняет очень серьёзное влияние и переговорный трек с Москвой через РПЦ. И если будут нанесены санкции руководству РПЦ, Ватикан потеряет это влияние.

В-третьих, Римско-католическая церковь работает в России, и любые контрдействия со стороны Москвы будут означать ограничение религиозной свободы для РКЦ. В России активно борются с разного рода протестантскими конфессиями, но классические религиозные конфессии там продолжают работать», – отметил он.