Полковник СБУ: «Я вздрогнул, когда Зеленский объявил о своих планах нашей спецслужбе»
Зеленский не должен давать указания СБУ.
Об этом в эфире программы «Аритмия недели» завил украинский военный аналитик, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
Гостю эфира задали вопрос, почему Украина бьет по российским НПЗ, а не по аэродромам.
«Все должно быть в едином замысле. Я не вижу единого замысла. Единый замысел на сегодня должен быть такой, на завтра такой. Меня как кадрового военного пугает, когда президент выходит и говорит: «Я утвердил для СБУ план на 40 дней».
И я вздрогнул. Почему? План должен быть утвержден генеральным штабом. Генштаб разрабатывает генеральный замысел, оборонное мероприятие. В силы спецопераций входят ВСУ. Силы обороны Украины управляются генштабом в едином замысле», – сказал укро-эксперт.
Он говорит, что вздохнул бы с облегчением, если было бы объявлено, что украинский генштаб разработал план, который будет служить определенным целям.
«А когда такие заявления… Вы спросили – я ответил. У меня нет ответа на вопрос», – заявил Стариков.
Ранее Зеленский завил, что поручил СБУ провести 40-дневную операцию по оказанию давления на Россию с целью «побудить ее прекратить воевать».
English version :: Читать на английском Полковник СБУ: «Я вздрогнул, когда Зеленский объявил о своих планах нашей спецслужбе»
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: