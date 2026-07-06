Полковник СБУ: «Я вздрогнул, когда Зеленский объявил о своих планах нашей спецслужбе»

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Зеленский не должен давать указания СБУ.

Об этом в эфире программы «Аритмия недели» завил украинский военный аналитик, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Гостю эфира задали вопрос, почему Украина бьет по российским НПЗ, а не по аэродромам.

«Все должно быть в едином замысле. Я не вижу единого замысла. Единый замысел на сегодня должен быть такой, на завтра такой. Меня как кадрового военного пугает, когда президент выходит и говорит: «Я утвердил для СБУ план на 40 дней». И я вздрогнул. Почему? План должен быть утвержден генеральным штабом. Генштаб разрабатывает генеральный замысел, оборонное мероприятие. В силы спецопераций входят ВСУ. Силы обороны Украины управляются генштабом в едином замысле», – сказал укро-эксперт.

Он говорит, что вздохнул бы с облегчением, если было бы объявлено, что украинский генштаб разработал план, который будет служить определенным целям.

«А когда такие заявления… Вы спросили – я ответил. У меня нет ответа на вопрос», – заявил Стариков.

Ранее Зеленский завил, что поручил СБУ провести 40-дневную операцию по оказанию давления на Россию с целью «побудить ее прекратить воевать».