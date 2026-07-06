Трамп во всю поощряет Украину обстреливать Крым

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Президент США Дональд Трамп позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину и украинскому диктатору Владимиру Зеленскому, чтобы отвлечь американское общественное мнение от поражения в Иране.

Об этом франко-американский писатель и режиссер-документалист Ромуальд Шиора заявил в эфире телеканала LCI, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«После капитуляции в Иране, которая была очень плохо воспринята в США… Американцы ее не оценили… Американский народ очень зол на Дональда Трампа, и эти два телефонных звонка вернули его в центр игры. Он, если не кукловод, то тот, кто может принести мир во всем мире и наконец получить Нобелевскую премию», – сказал Шиора.

Он считает, что Трамп поощряет украинские обстрелы Крыма, потому что это делает Путина более сговорчивым.