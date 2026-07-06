Трамп во всю поощряет Украину обстреливать Крым

Елена Острякова.  
06.07.2026 18:22
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Президент США Дональд Трамп позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину и украинскому диктатору Владимиру Зеленскому, чтобы отвлечь американское общественное мнение от поражения в Иране.

Об этом франко-американский писатель и режиссер-документалист Ромуальд Шиора заявил в эфире телеканала LCI, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент США Дональд Трамп позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину и украинскому диктатору Владимиру...

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«После капитуляции в Иране, которая была очень плохо воспринята в США… Американцы ее не оценили… Американский народ очень зол на Дональда Трампа, и эти два телефонных звонка вернули его в центр игры.

Он, если не кукловод, то тот, кто может принести мир во всем мире и наконец получить Нобелевскую премию», – сказал Шиора.

Он считает, что Трамп поощряет украинские обстрелы Крыма, потому что это делает Путина более сговорчивым.

«Сейчас Трамп позволяет этому происходить потому что ему выгодно воевать с Путиным. Трамп хочет усадить Путина за стол переговоров, чтобы выглядеть главным переговорщиком – тем, кто «победил персов и теперь принесет мир на Украину». Это способ надавить на Путина. Чем на большие уступки пойдет Путин, тем больше у Трампа шансов стать главным переговорщиком.

Кроме того, американцы понимают: маловероятно, что украинцам удастся вернуть Крым силой. Можно задушить Крым, но не вернуть его военным путем», – заключил Шиора.

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