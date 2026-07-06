Трамп не собирается останавливать войну, потому что зарабатывает на ней – Бортник

Вадим Москаленко.  
06.07.2026 18:50
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Россия, США, Терроризм, Украина


Дональд Трамп мог бы очень быстро закончить войну на Украине, но не хочет терять источник прибыли.

Об этом в эфире видеоблога Politeka Online заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Дональд Трамп мог бы очень быстро закончить войну на Украине, но не хочет терять...

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«У США достаточно компенсаторных механизмов, чтобы завершить эту войну, не принуждая Украину к асимметричным уступкам.

Москва заинтересована в снятии всех санкций. И ради снятия санкций она может на многое пойти, в том числе на остановку боевых действий по линии фронта. Москва заинтересована в легализации определенных территорий – например, Крыма.

Третье – договоренности о стратегической стабильности между США и Россией, которые означают разделение неформальных зон влияния, при которых никто никого не захватывает, не оккупирует.

Но есть понимание, что американские базы не размещаются вот здесь, а российские базы не размещаются вот здесь. И не только в Европе, но и на Ближнем Востоке, но и в Африке, в Латинской Америке», – сказал Бортник.

«Поэтому у США достаточно компенсаторных механизмов, чтобы убедить Путина остановить боевые действия по линии фронта. Но вопрос в другом: США не хотят в это инвестировать сейчас. США не хотят идти на эти уступки.

Потому что в США и так все хорошо. Благодаря этому кризису спрос и цены на американское вооружение взлетели в космос. Благодаря этому кризису американцы стали главным поставщиком на европейские рынки энергетических продуктов. Раньше американский сжиженный газ был просто неконкурентным.

Поэтому для Трампа это означает нести потери. Не только репутационные, но и финансовые. А Трамп пытается максимально избегать этого результата. Он пытается достигнуть мира ценой уступок Украины, Европы и России. Пытается перехитрить всех. И, конечно, все понимают это, и никто на это не соглашается», – добавил он.

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