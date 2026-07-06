Трамп не собирается останавливать войну, потому что зарабатывает на ней – Бортник

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Дональд Трамп мог бы очень быстро закончить войну на Украине, но не хочет терять источник прибыли.

Об этом в эфире видеоблога Politeka Online заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У США достаточно компенсаторных механизмов, чтобы завершить эту войну, не принуждая Украину к асимметричным уступкам. Москва заинтересована в снятии всех санкций. И ради снятия санкций она может на многое пойти, в том числе на остановку боевых действий по линии фронта. Москва заинтересована в легализации определенных территорий – например, Крыма. Третье – договоренности о стратегической стабильности между США и Россией, которые означают разделение неформальных зон влияния, при которых никто никого не захватывает, не оккупирует. Но есть понимание, что американские базы не размещаются вот здесь, а российские базы не размещаются вот здесь. И не только в Европе, но и на Ближнем Востоке, но и в Африке, в Латинской Америке», – сказал Бортник.