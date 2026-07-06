Три барьера мешают проведению выборов на Украине – киевский политолог

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Украинский диктатор Зеленский будет находить множество способов отложить президентские выборы, потому что боится, что на его место приведут другую марионетку.

Об этом в эфире видеоблога Politeka Online заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Оппоненты Зеленского продолжают качать Залужного как альтернативного кандидата. Сам Залужный словами своего медиаспикера Тороп дал понять: «мы не договорились с президентом, мы сами по себе, мы не с ним, мы не с Зеленским». Хотя она не комментировала многочисленные слухи до того. То есть максимально себя позиционируют как от Зеленского, не с Зеленским в этой части. Эти сигналы идут», – отметил он.