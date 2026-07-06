Три барьера мешают проведению выборов на Украине – киевский политолог

Вадим Москаленко.  
06.07.2026 20:17
  (Мск) , Киев
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Выборы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Украинский диктатор Зеленский будет находить множество способов отложить президентские выборы, потому что боится, что на его место приведут другую марионетку.

Об этом в эфире видеоблога Politeka Online заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинский диктатор Зеленский будет находить множество способов отложить президентские выборы, потому что боится, что...

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«Оппоненты Зеленского продолжают качать Залужного как альтернативного кандидата. Сам Залужный словами своего медиаспикера Тороп дал понять: «мы не договорились с президентом, мы сами по себе, мы не с ним, мы не с Зеленским». Хотя она не комментировала многочисленные слухи до того.

То есть максимально себя позиционируют как от Зеленского, не с Зеленским в этой части. Эти сигналы идут», – отметил он.

«Но поскольку такая ситуация не устраивает президента, выборов не будет. Выборы с юридической точки зрения очень сложно провести, надо внести изменения в законодательство, но и с политической точки зрения они становятся нецелесообразными, потому что выборы можно проиграть, выборы – дополнительный дестабилизирующий фактор.

Да и наши ключевые западные и европейские союзники Украины не поддерживают сейчас проведение этих выборов.

И пока все эти барьеры не будут пробиты, вся эта картинка не сложится в единый пазл, никаких выборов не будет», – добавил он.

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