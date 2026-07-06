«Мы очень близко к России!»: президент Латвии боится исхода войск США из Европы

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Понадобится не год и не два на то, чтобы Европа в рамках НАТО заменила американский союзный контингент, который США отзывают с континента.

Об этом в интервью «Немецкой волне» [медиагруппа признана нежелательной в РФ] заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий спросил, способна ли Европа заменить на позициях своими войсками уходящий американский контингент.

«Здесь у нас всё ещё есть некоторые сложности. Да, мы знаем о пересмотре военной доктрины, мы тесно сотрудничаем на двустороннем уровне и на уровне НАТО. В то же время мы знаем, что в некоторых странах планируется сокращение численности войск, а в других увеличение. Наш опыт сотрудничества с США пока что положительный. Недавно я обедал с американскими военными, дислоцированными в Латвии, мы праздновали 250-летие США. Но, конечно, важно, что у нас есть план НАТО, и нам нужна ясность в отношении обязательств США. Мы, европейцы, очень долго игнорировали тревожные сигналы из США о том, что нам нужно делать больше. Теперь, когда время пришло, мы видим, что делаем много, но за год или два мы не справимся, чтобы достичь уровня обороноспособности, который обеспечивали США для защиты Европы в рамках НАТО. Нужны время, деньги и реальное инвестирование в персонал и оборудование», – посетовал латыш.

«Сегодня США, независимо от лозунгов и заявлений, которые мы иногда слышим от многих европейских политиков, незаменимы для защиты Европы и для того, чтобы НАТО оставался успешным альянсом. Вот, почему моя страна, которая находится очень близко к России и имеет богатый исторический опыт, действительно хочет укрепить трансатлантический мост, а не разрушить его», – рассуждал Ринкевичс.

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