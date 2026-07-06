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За последние четыре года американские спецслужбы ни на секунду не прекращали поддержку ВСУ, потому что добиваются полного разгрома России.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил переехавший в РФ американский политолог, бывший журналист The New York Times Джон Вароли, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы понимаем, что Трамп – просто лицо глубинного государства, он выполняет указания. Они хотят победы над Россией, это однозначно. Они открыто об этом говорили в начале 25-го года: Мы, Америка, должны принудить Москву к миру на американских условиях. Они это повторили несколько раз в начале 25-го года. И сейчас мы видим повтор: Трамп старается принудить Москву к миру на американских условиях. Трамп абсолютно не собирается проиграть Россию. Он уже так проиграл в Иране», – сказал Вароли.