США хотят только полной победы над Россией – Джон Вароли
За последние четыре года американские спецслужбы ни на секунду не прекращали поддержку ВСУ, потому что добиваются полного разгрома России.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил переехавший в РФ американский политолог, бывший журналист The New York Times Джон Вароли, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Мы понимаем, что Трамп – просто лицо глубинного государства, он выполняет указания. Они хотят победы над Россией, это однозначно. Они открыто об этом говорили в начале 25-го года: Мы, Америка, должны принудить Москву к миру на американских условиях. Они это повторили несколько раз в начале 25-го года.
И сейчас мы видим повтор: Трамп старается принудить Москву к миру на американских условиях. Трамп абсолютно не собирается проиграть Россию. Он уже так проиграл в Иране», – сказал Вароли.
«И нельзя забывать, что в мировоззрении вашингтонской элиты война против Ирана и война против России – это одна война. Два разных фронта, но одна и та же война. Если убрать Россию, Иран быстро падает. Если убрать Иран, это еще будет удар по международному авторитету России.
Но вы сами знаете, за последние 35 лет один за другим Вашингтон убрал всех союзников Москвы: Ливия, Ирак, Сирия. Мы все это видели.
Удары по России осуществляются с помощью Пентагона и американских спецслужб. И эта помощь за последние четыре года не прекращалась не на секунду», – подытожил он.
English version :: Читать на английском США хотят только полной победы над Россией – Джон Вароли