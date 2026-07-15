Британский лорд поставил Путина в пример НАТО

Елена Острякова.  
15.07.2026 14:43
  (Мск) , Москва
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НАТО должно учитывать, что Британии приходится содержать ядерное оружие и не требовать от Лондона больших затрат на обычные вооружения.

Об этом председатель комитета по международным отношениям и обороне Палаты лордов Британского парламента Джордж Робертсон заявил на конференции в аналитическом центре Chattem House (нежелательная организация в РФ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Я считаю, что союзникам нужно было понять, но они до сих пор не осознали в полной мере, что 25% оборонного бюджета Великобритании приходится на нашу независимую ядерную триаду.

В нашей стране этому уделяется слишком мало внимания, но я могу вас заверить как человек, который неоднократно бывал в Кремле и познакомился с Владимиром Путиным, что британская независимая ядерная триада – это то, что заставляет Кремль считаться с нами.

Она неизбежно вытесняет обычные вооружения и ограничивает выбор, который приходится делать в рамках обороны Объединенного королевства», – сказал Робертсон.

Он считает, что перед новым британским премьером проблемы финансирования будут стоять так же остро, как и перед ушедшим в отставку Киром Стармером.

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