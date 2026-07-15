Налицо подготовка майдана в России – полковник Сивков о «существе текущего момента»

Удары по НПЗ на территории России, а также последовавший за этим топливный кризис, который отчасти является искусственным и организованным «пятой колонной», – это свидетельство того, что Запад пытается вызвать в России недовольство властью и организовать майдан.

Об этом в эфире видеоблога «Книжный день Центр х Delib» заявил полковник в отставке, военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что мы можем сказать в отношении дальнейших перспектив? Ну, если так по-простому говорить, борьба сейчас идёт за одно – то ли в России произойдёт цветная революция, этого хочет Запад, то ли мы выстоим и дождёмся того момента, когда либо на Украине произойдёт переворот, а предпосылки тому есть, либо на Западе начнут меняться элиты, там тоже подходит их время. В этом и состоит существо текущего момента. Надо иметь в виду, что, по всей видимости, Запад серьёзно озабочен риском потерять свою способность противостоять России в гибридном противостоянии… Поэтому они сейчас начинают жать на все педали, добиваясь того, чтобы создать благоприятные условия для организации в России цветной революции», – отметил он.