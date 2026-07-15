Налицо подготовка майдана в России – полковник Сивков о «существе текущего момента»
Удары по НПЗ на территории России, а также последовавший за этим топливный кризис, который отчасти является искусственным и организованным «пятой колонной», – это свидетельство того, что Запад пытается вызвать в России недовольство властью и организовать майдан.
Об этом в эфире видеоблога «Книжный день Центр х Delib» заявил полковник в отставке, военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Что мы можем сказать в отношении дальнейших перспектив? Ну, если так по-простому говорить, борьба сейчас идёт за одно – то ли в России произойдёт цветная революция, этого хочет Запад, то ли мы выстоим и дождёмся того момента, когда либо на Украине произойдёт переворот, а предпосылки тому есть, либо на Западе начнут меняться элиты, там тоже подходит их время.
В этом и состоит существо текущего момента. Надо иметь в виду, что, по всей видимости, Запад серьёзно озабочен риском потерять свою способность противостоять России в гибридном противостоянии…
Поэтому они сейчас начинают жать на все педали, добиваясь того, чтобы создать благоприятные условия для организации в России цветной революции», – отметил он.
«События, связанные с ударами по НПЗ, с бензиновым кризисом, в значительной степени является искусственно созданными. Это всё является проявлениями вот как раз вот этих действий со стороны западных сил и тех агентов западных сил, которые находятся на территории России.
Я уже об этом много раз говорил, что гибридная война возможна и имеет смысл лишь в том случае, если на территории противника имеются силы, которые готовы под давлением экономических и информационных факторов под фактором военного давления свергнуть действующий режим и прийти к власти.
И эти силы готовы действовать с приходом к власти в интересах той страны, которая ведёт. Таких представителей в нашей стране немало, они есть в эшелонах власти. И сегодня они стремятся вот этими ударами, созданием проблем с бензином, а уже речь идёт о том, что из-за бензинового кризиса может возникнуть кризис продовольственный, – это как раз работа классическая агентов влияния Запада, так сказать, которые стремятся свергнуть действующего президента и поставить свою марионетку, и потом расчленить нашу страну», – заявил Сивков.
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