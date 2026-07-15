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Россия стремительно наращивает количество своих подразделений БПЛА.

Об этом в интервью «Украинской правде» заявил киевский военный пропагандист, ныне командир роты БПЛА Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Никакого позиционного тупика не существует на самом деле. Фронт достаточно гибкий, и развитие дронов позволяет как остановить врага, так и прорвать фронт. Такой же выход из позиционного тупика видит и враг, и стремительно наращивает количество своих подразделений БПЛА, количество и разнообразие типов дронов для выполнения максимально широкого спектра боевых задач. Потому тупика не будет», – считает боевик.

Он утверждает, что в ВСУ нет проблем с готовностью терпеть и дальше, но при этом пожаловался на «проблемы с планированием боевых действий, ресурсов, людей».