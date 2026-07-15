Никакого позиционного тупика нет на фронте. Без пополнения не продержимся – военный укро-пропагандист

Игорь Шкапа.  
15.07.2026 17:20
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Россия стремительно наращивает количество своих подразделений БПЛА.

Об этом в интервью «Украинской правде» заявил киевский военный пропагандист, ныне командир роты БПЛА Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия стремительно наращивает количество своих подразделений БПЛА. Об этом в интервью «Украинской правде» заявил...

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«Никакого позиционного тупика не существует на самом деле. Фронт достаточно гибкий, и развитие дронов позволяет как остановить врага, так и прорвать фронт.

Такой же выход из позиционного тупика видит и враг, и стремительно наращивает количество своих подразделений БПЛА, количество и разнообразие типов дронов для выполнения максимально широкого спектра боевых задач. Потому тупика не будет», – считает боевик.

Он утверждает, что в ВСУ нет проблем с готовностью терпеть и дальше, но при этом пожаловался на «проблемы с планированием боевых действий, ресурсов, людей».

«Стремительное развитие высокотехнологичного вооружения требует и стремительного развития организации, управления в боевых действиях, изменения тактики и изменений в принятии оперативно-стратегических решений.

С этим действительно у нас есть проблемы всю войну. Сейчас они обостряются, потому что, чем меньше людей направляем на фронт, а мы меньше людей направляем на фронт с каждым месяцем, тем выше требования и тем выше давление на тех, кто этот фронт реально держит и уничтожает врага. Это действительно проблема», – резюмировал Бутусов.

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English version :: Читать на английском Никакого позиционного тупика нет на фронте. Без пополнения не продержимся – военный укро-пропагандист

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