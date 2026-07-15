Урсула пообещала Зеленскому «безопасные заводы дронов» в ЕС

Вадим Москаленко.  
15.07.2026 15:58
  (Мск) , Киев
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Дзен, ЕС, Русофобия, Украина


Евросоюз предоставит Украине свои промышленные мощности для «безопасного производства дронов», которые будут использованы для атак России.

Об этом в Киеве заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Евросоюз предоставит Украине свои промышленные мощности для «безопасного производства дронов», которые будут использованы для...

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«Мы уже столкнулись с нападениями и сигналами тревоги от многих государств-членов. События по всему миру показали, как важно, чтобы мы могли развернуть проверенные в боевых условиях дроновые системы, причём масштабно и быстро.

В Европе у нас уже есть способный к быстрому развёртыванию технологический и промышленный потенциал. Также у нас есть безопасные производственные площадки.

Но у нас нет проверенных в боевых условиях умений, которые есть у украинцев. Поэтому, нам нужно объединить наши сильные стороны, заняться общим производством», – сказала Урсула.

Она подписала с киевским узурпатором соглашение о намерениях о производстве беспилотников для Украины в ЕС – аналогичное документам, которые Зеленский ранее подписывал со странами НАТО на саммите в Анкаре.

«Это соглашение объединит украинскую изобретательность, и промышленные мощности Европы. В связи с этим, наше послание четко: пришло время инвестировать в Украину. Потому что это означает инвестировать в собственную безопасность», – добавила немка.

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English version :: Читать на английском Урсула пообещала Зеленскому «безопасные заводы дронов» в ЕС

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