Военный укро-пропагандист призвал не тратить силы и время на противодействие российской баллистике

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Россия и дальше будет беспрепятственно наращивать свои возможности в дальнобойных ударах по Украине.

Об этом в интервью «Украинской правде» заявил киевский военный пропагандист, ныне командир роты БПЛА Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не вижу перспектив сейчас на мировом рынке обеспечить себя противоракетами в необходимом количестве. На самом деле, у нас никогда их не было достаточно. И мы и так постоянно пропускали пуски баллистическими российскими ракетами и просто из-за недостаточного количества средств, недостаточного количество таких противоракет», – сказал Бутусов.

По его мнению, в этой ситуации ВСУ нужно «использовать засадную тактику в условиях очень большого преимущества врага».

«Нужно быть готовым, что враг будет и дальше наращивать свои способности в поражении. Сможем ли мы это сделать? Это очень большой вызов – изготовление собственных систем ПВО, которые могли бы перехватывать баллистические цели», – считает боевик.

Далеко не оптимистичен он и в отношении производства собственных баллистических ракет Украиной, отметив, что, во-первых, это очень сложная и непростая технологическая задача.