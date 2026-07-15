Военный укро-пропагандист призвал не тратить силы и время на противодействие российской баллистике
Россия и дальше будет беспрепятственно наращивать свои возможности в дальнобойных ударах по Украине.
Об этом в интервью «Украинской правде» заявил киевский военный пропагандист, ныне командир роты БПЛА Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я не вижу перспектив сейчас на мировом рынке обеспечить себя противоракетами в необходимом количестве. На самом деле, у нас никогда их не было достаточно. И мы и так постоянно пропускали пуски баллистическими российскими ракетами и просто из-за недостаточного количества средств, недостаточного количество таких противоракет», – сказал Бутусов.
По его мнению, в этой ситуации ВСУ нужно «использовать засадную тактику в условиях очень большого преимущества врага».
«Нужно быть готовым, что враг будет и дальше наращивать свои способности в поражении. Сможем ли мы это сделать? Это очень большой вызов – изготовление собственных систем ПВО, которые могли бы перехватывать баллистические цели», – считает боевик.
Далеко не оптимистичен он и в отношении производства собственных баллистических ракет Украиной, отметив, что, во-первых, это очень сложная и непростая технологическая задача.
«Во-вторых, это требует значительных ресурсов для масштабирования. И нам нужно тратить на эти проекты не просто все, что у нас есть, а ту часть, которую мы можем выделить, потому что нужно подпитывать фронт там, где гибнут люди, там, где нужно увеличивать потери врага, чтобы они не добрались до наших позиций, не захватили нашу землю, не смогли дойти до наших бойцов. Все это очень сложные, масштабные вызовы», – тревожится Бутусов.
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