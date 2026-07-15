Зеленский полтора часа раздавал медальки врагам России – в небе не появился ни один дрон

Вадим Москаленко.  
15.07.2026 15:27
  (Мск) , Киев
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Дзен, Русофобия, Украина


Кокаинист Зеленский наградил недавно учреждённым «орденом Европы» главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, прибывшую сегодня в Киев на торжества по случаю «дня украинской государственности», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Она стала первым человеком, получившим этот орден «за выдающиеся личные заслуги в поддержке стратегического курса Украины на приобретение членства в ЕС, защите независимости Украины и безопасности всей Европы».

Кокаинист Зеленский наградил недавно учреждённым «орденом Европы» главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, прибывшую...

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«Это большая честь – вручить Урсуле первый украинский орден Европы. Это награда, которую никто никогда не сможет отменить, или лишить. Потому что слово Украины твердо», – сказал Зеленский, намекая на Польшу.

«Президент Зеленский, я хочу поблагодарить вас лично за эту большую привилегию – получить первый в истории орден Европы. Не знаю в мире другого места, в котором я в этот момент хотела бы находиться больше, чем здесь, на Михайловской площади Киева», – поблагодарила Урсула.

Также сегодня Зеленский наградил террориста Роберта «Мадяра» Бровди, организатора налётов беспилотников и убийств граждан России.

Присутствовало множество украинских чиновников и военнослужащих.

И хотя мероприятие длилось более полутора часов, в небе Киева было тихо: ни один российский дрон не залетел, чтобы разогнать антироссийский шабаш.

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English version :: Читать на английском Зеленский полтора часа раздавал медальки врагам России – в небе не появился ни один дрон

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