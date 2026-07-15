Трамп раскинул мозгами и присоединился к европейскому проекту ограбления России – Делягин
Дональд Трамп отказался от идеи экономического сотрудничества с Москвой и перешёл на сторону европейского проекта ограбления России, так как этот вариант более многообещающий.
Об этом на канале «Delib» заявил депутат Госдумы, экономист Михаил Делягин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Трамп [в Анкаре] сказал: «Мочите их в сортире, я не возражаю». Сначала Трамп с нами торговался, потому что он хотел развивать экономическое взаимодействие, он хотел бизнеса, хотел осваивать Россию – и для этого создавал иллюзию, что он может влиять на бандеровцев.
В процессе создания иллюзии, возможно, он сам в неё поверил. Ну, а дальше выяснил, как и Байден, что бандеровцы не его, бандеровцы — чужие, английские. И он никак на них повлиять не может», – отметил он.
«Идея экономического сотрудничества с нами, которая была в голове у Трампа, провалилась. Европейцы ему говорят: «Дорогой друг, ты завяз там в Иране, мы тебе, может, и подсобим как-нибудь, но для этого ты должен подсобить нам здесь.
Трамп влезать не хочет, Трамп не хочет вести боевые действия сам. Он это всё отдаёт украинцам, европейцам, англичанам и на этом старается заработать. Вот это вот такой консенсус, который сложился, просто в Анкаре он был обозначен», – сказал Делягин.
«И все видят, что боевые действия ведутся странным образом. Со стороны бандеровцев они ведутся понятным образом – на уничтожение врага. С нашей стороны они ведутся… ну, как бы Стрелков сидит, и всё остальное. Это же видим не только мы. Это видят и на Западе, и на Востоке, кстати, это очень хорошо видят.
Ну и европейский проект ограбления России, с точки зрения Трампа, с коммерческой точки зрения, в стратегическом отношении имеет право на существование. И в случае успеха, он принесёт больше, чем сотрудничество с Россией. Вот и всё», – рассуждал депутат.
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