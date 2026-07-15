Дональд Трамп отказался от идеи экономического сотрудничества с Москвой и перешёл на сторону европейского проекта ограбления России, так как этот вариант более многообещающий.

Об этом на канале «Delib» заявил депутат Госдумы, экономист Михаил Делягин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Трамп [в Анкаре] сказал: «Мочите их в сортире, я не возражаю». Сначала Трамп с нами торговался, потому что он хотел развивать экономическое взаимодействие, он хотел бизнеса, хотел осваивать Россию – и для этого создавал иллюзию, что он может влиять на бандеровцев. В процессе создания иллюзии, возможно, он сам в неё поверил. Ну, а дальше выяснил, как и Байден, что бандеровцы не его, бандеровцы — чужие, английские. И он никак на них повлиять не может», – отметил он.

«Идея экономического сотрудничества с нами, которая была в голове у Трампа, провалилась. Европейцы ему говорят: «Дорогой друг, ты завяз там в Иране, мы тебе, может, и подсобим как-нибудь, но для этого ты должен подсобить нам здесь. Трамп влезать не хочет, Трамп не хочет вести боевые действия сам. Он это всё отдаёт украинцам, европейцам, англичанам и на этом старается заработать. Вот это вот такой консенсус, который сложился, просто в Анкаре он был обозначен», – сказал Делягин.